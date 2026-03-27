Когда и как сажать кабачки и тыкву в 2026 году – благоприятные дни по Лунному календарю

Тыква и кабачки не доставляют много хлопот, но просто бросить семена в землю и забыть про них не получится. Им нужен уход: полив, удобрения и защита от вредителей.

Сажайте бахчевые культуры на хорошо освещенном месте с рыхлой почвой. Перед посадкой обязательно добавьте в грядку перегной, компост или биогумус. Идеальными предшественниками являются бобовые, картошка, зелень или ранняя капуста.

Когда сеять семена на рассаду и в открытый грунт

Ранние сорта можно сеять сразу в огород, как только уйдут заморозки. А вот позднюю тыкву, особенно мускатную, лучше вырастить через рассаду, иначе она не успеет созреть.

На рассаду семена сеют примерно за месяц до высадки в грунт, обычно во второй половине апреля. Тыквенные не любят пикировку, поэтому сейте сразу в отдельные стаканчики.

Лучше всего заниматься посевом, когда Луна находится в знаках Земли и Воды: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы. Самые неблагоприятные дни - новолуние.

Благоприятные дни для посева тыквы и кабачков в 2026 году:

Апрель: 3-10, 13-15, 18-19, 21-23, 26-30;

Май: 3-7, 11-12, 19-20, 23-30;

Июнь: 1-4, 7-9, 11-13, 17, 20-26.

Когда высаживать рассаду в грунт

Пересаживать молодые растения на постоянное место можно только тогда, когда погода окончательно станет теплой. В средней полосе это конец мая, на юге - на пару недель раньше.

За 14 дней до переезда начните закалять рассаду: выносите днем на балкон или улицу, а на ночь убирайте в прохладу. Не трогайте растения в дни новолуния и полнолуния, поскольку в это время они очень уязвимы, сообщает портал "Огород".

Благоприятные дни для высадки рассады тыквы и кабачков в 2026 году:

Апрель: 13-15, 18-19, 21-23, 26-30;

Май: 6-7, 11-12, 19-20, 23-30;

Июнь: 2-4, 7-9, 11-13, 17, 20-26.

