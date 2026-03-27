Махнем рукой на правила: теперь в одном пучке растут до 9 зеленцов – лайфхак от агронома Ксении Давыдовой
Махнем рукой на правила: теперь в одном пучке растут до 9 зеленцов – лайфхак от агронома Ксении Давыдовой

Опубликовано: 27 марта 2026 19:16
 Проверено редакцией
Как получить большой урожай огурцов

Все наверняка знакомы с утверждением, что правила созданы для того, чтобы их нарушать. Этот принцип применим и к выращиванию огурцов.

Опыт агронома Ксении Давыдовой показывает, что отступление от строгих инструкций и применение творческого подхода к культивации овощей может привести к выдающимся результатам.

Если синоптики прогнозируют жаркое лето, стоит сократить расстояние между растениями огурцов до 20–25 см. Это обеспечит взаимное затенение и защиту от интенсивного солнечного излучения.

После появления всходов рекомендуется провести подкормку, например, с использованием препарата «ГУМИ Олимпийский», который является экономичным и эффективным средством. Вдоль грядки следует разместить скошенную траву, что предотвратит рост сорняков и обеспечит растения дополнительными питательными веществами.

Когда у огурцов сформируется по два листа, необходимо укрыть их горячей травой, распределяя её по грядке таким образом, чтобы не повредить растения.

В случае возвращения холодов следует повторно подкормить огурцы для повышения их устойчивости к неблагоприятным условиям.

Как выяснилось, никаких дополнительных мероприятий не требуется: огурцы формируют завязи по 6, 7 и даже по 9 штук в одном пучке. Рекомендуется поливать их отстоянной водой и подкармливать каждые 10 дней.

Согласитесь, это невысокая цена за внушительный урожай огурцов, который вы получите в итоге.

Ксения Сафрыгина
