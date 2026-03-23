Когда и как сеять арбузы и дыни на рассаду в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой
Когда и как сеять арбузы и дыни на рассаду в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой

Опубликовано: 23 марта 2026 12:15
 Проверено редакцией
Когда и как сеять арбузы и дыни на рассаду в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой
Когда и как сеять арбузы и дыни на рассаду в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, советы агронома Давыдовой
Эксперт назвал идеальные сроки для посева арбузов и дынь 

Арбуз — любимая многими бахчевая культура из семейства тыквенных. Сегодня его выращивают не только в южных регионах, но и в средней полосе России, на Урале и даже в Сибири. Эта сочная и сладкая ягода прекрасно растет как на открытых грядках, так и в теплицах, а иногда даже на балконах в специальных контейнерах с землей.

Чтобы получить хороший урожай в 2026 году, важно правильно выбрать время для посадки, учитывая климатические особенности и погодные условия, считает опытный агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Многие огородники ориентируются на Лунный календарь, ведь движение Луны влияет на рост растений. Для арбузов и дынь, которые плодоносят над землей, оптимально сеять семена на растущую Луну. В марте благоприятными считаются дни с 23 по 27, а в апреле — 1, 4, 5, 13–15, 18–23 и 28–30 числа.

Тонкости выращивания бахчевых через рассаду

Выращивание арбузов и дынь через рассаду — один из самых надежных способов получить ранний и обильный урожай. Такой метод помогает защитить молодые растения от возможных заморозков. Для посадки лучше использовать легкие почвы — супесчаные или песчаные. Обычно покупную землю смешивают с речным песком в равных пропорциях. Если используется дерновая земля, к ней добавляют треть перегноя и половину песка. Для садовой земли с грядок необходимо смешивать 10 кг почвы с 5 кг песка и 5 кг перегноя. Агроном Ксения Давыдова советует обогатить почвенную смесь двумя столовыми ложками древесной золы.

"Зола содержит калий и другие полезные микроэлементы, которые особенно важны для рассады на начальном этапе роста. В ситуации с бахчевыми культурами выбор правильного грунта - один из ключевых моментов", - считает эксперт.

