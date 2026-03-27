Российский кремль, заложенный в X веке: является символом слияния культур - аналогов нет во всем мире

На территории России можно увидеть большое количество кремлей. Однако один из них является особенным из-за слияния архитектурных, археологических памятников, которые являются не только православными, но и мусульманскими. Речь идет о Казанском кремле.

Описание

Считается, что кремль был заложен в X веке, что делает его одним из старейших в России. На данный момент эта крепость является единственной в мире, где располагается действующее правительство.

В 2000 году Казанский кремль был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

История кремля

Древняя Казань представляла собой форпост Волжской Булгарии в X веке. Жители города изначально построили крепость из дерева, но позже она стала каменной. В середине XV века город стал частью Казанского ханства. В этот период на территории кремля появился ханский двор, дворцы, мечети и мавзолеи.

«В 1552 году русские войска по приказу Ивана Грозного захватили город. Практически весь кремль Казани сгорел, а ханские дворцы и мечети со временем были полностью разрушены. На территории кремля и за его пределами появились православные храмы, церкви и монастыри», - сообщает «Трипстер».

Именно Иван Грозный отдал приказ построить белокаменную крепость, пригласив для этого лучших зодчих. К началу XVII века кремль стал выглядеть именно так, как сейчас. Во времена СССР некоторые строения крепости пострадали, но позже они были восстановлены.

Достопримечательности

Советуем посещать достопримечательности Казанского кремля с экскурсоводом. Если такой возможности нет, то обратите внимание на Спасскую башню, Тайницкую башню, Мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор, Музей естественной истории Татарстана, Центр «Эрмитаж-Казань», Падающую башню, Музей Пушечного двора.

В какое время года посещать Казанский кремль

Здесь хорошо бывать в любое время года. Зимой стены кремля сливаются со снегом, что позволяет создать шикарные снимки. В осенний период здесь не будет скучно из-за многочисленных музеев. Весной и летом на территории кремля проходят фестивали, праздники.

Где сделать красивые фотографии

«Уже у входа в Казанский кремль вы сделаете массу красивых снимков. Но мы считаем, что лучшие кадры получаются со смотровой площадки. Она находится прямо за Благовещенским собором, на высоте 100 метров. Отсюда открываются восхитительные виды на Дворец Земледельцев и противоположный берег реки Казанка», - информирует «КП».

