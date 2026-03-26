Старинный город России, которому более 2600 лет: здесь насчитывается 50 памятников археологии - что посмотреть

На побережье Черного моря находится древний город, первое поселение в котором появилось более 2600 лет назад. В нем можно увидеть множество старинных достопримечательностей. Речь идет о Керчи.
Где расположен город
Керчь находится в составе Республики Крым на востоке полуострова. Город расположен между двумя морями – Черным и Азовским. Добраться сюда можно на поезде, автобусе или на собственном автомобиле через Крымский мост.
Достопримечательности
В городе есть как современные, так и старинные достопримечательности. Последние представляют особую ценность, так как возраст некоторых сооружений насчитывает тысячи лет. На данный момент здесь сохранилось 50 археологических памятников.
Древний город Пантикапей
На вершине горы Митридат можно посетить уникальную достопримечательность – руины древнего города, который был построен греками в VII–VI веках до н. э. Сейчас здесь можно увидеть фрагменты жилых зданий, крепостных стен, белоснежные колонны. На этой территории множество раз проходили раскопки, в ходе которых удалось найти древние предметы быта, оружие того времени.
Историко-археологический музей
Музей существует здесь с 1826 года, на данный момент в нем насчитывается примерно 240 000 экспонатов. Значительную часть предметов обнаружили во время раскопок. Также тут можно узнать об истории города.
Церковь Иоанна Предтечи
Древний храм действует до сих пор. Он выполнен в византийском стиле, его строительство пришлось на VIII-XI века. В XIX веке к обители пристроили колокольню и притвор в неовизантийском стиле.
Крепость Ени-Кале
«Укрепление на высоком берегу Чёрного моря построили в начале XVIII века турки. Уже к XIX веку крепость не использовалась по военному назначению, и долгое время в ней располагался госпиталь», - сообщает «Яндекс-Путешествия».
Большая Митридатская лестница
Лестница была построена в 1830-х годах в стиле классицизма. Она состоит из 432 ступеней, выполнена из светлого камня с террасами. Отсюда можно подняться на гору Митридат.
