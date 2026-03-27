Петербург меняет водный транспорт: реформа с экопричалами и гибридными судами

В Санкт-Петербурге готовят масштабную реформу инфраструктуры водного транспорта. Об этом рассказал Комитет по транспорту города.
Ведомство организовало стратегическую сессию, где обсудили потребность в такой реформе. Все городские причалы приведут к единому виду, оснастят зарядками и введут общий стандарт пассажирского сервиса.
Судам установят ограничение по сроку службы — не более 15 лет, плюс обязательны электро- или гибридные моторы в соответствии с новыми эконормами для перевозок.
Реформа устранит накопившиеся за годы системные проблемы инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что навигацию для маломерных судов в Петербурге планируют открыть 13 апреля, а прогулки по рекам и каналам продлятся до середины ноября.