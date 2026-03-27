Петербург меняет водный транспорт: реформа с экопричалами и гибридными судами
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург меняет водный транспорт: реформа с экопричалами и гибридными судами

Опубликовано: 27 марта 2026 20:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Реформа поможет разрешить ряд системных проблем инфраструктуры, которые копились годами.

В Санкт-Петербурге готовят масштабную реформу инфраструктуры водного транспорта. Об этом рассказал Комитет по транспорту города.

Ведомство организовало стратегическую сессию, где обсудили потребность в такой реформе. Все городские причалы приведут к единому виду, оснастят зарядками и введут общий стандарт пассажирского сервиса.

Судам установят ограничение по сроку службы — не более 15 лет, плюс обязательны электро- или гибридные моторы в соответствии с новыми эконормами для перевозок.

Ранее сообщалось, что навигацию для маломерных судов в Петербурге планируют открыть 13 апреля, а прогулки по рекам и каналам продлятся до середины ноября.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью