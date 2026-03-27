Топ-6 знаменитостей России, которые прошли Афганистан: вы удивитесь, кто это

Российские знаменитости, которые служили в горячих точках

За каждой известной фамилией - актера, режиссера или журналиста - стоит своя непростая судьба. Многие из них прошли через армию, горячие точки и тяжелые испытания, прежде чем добиться признания.

Автор канала "Данила про КИНО" поделился историями семи человек, чьи жизни сложились по-разному, но каждая заслуживает внимания.

Евгений Сидихин

Актер, который сегодня известен миллионам, но путь к славе у него был непрямым. В 18 лет поступил в театральный институт, но вскоре ушел в армию.

Служил в Туркменистане и Афганистане, в городе Герат. Вернувшись, восстановился в институте и окончил его.

Популярность ему принесли роли в фильме «За последней чертой», сериале «Бандитский Петербург» и картине «Отдел».

Александр Миронов

Тот самый Толик из культового фильма «Маленькая Вера». В 21 год уехал в Москву и с первой попытки поступил во ВГИК. После второго курса его призвали в армию, служил в Самарканде и Кабуле, имеет награду «За боевые заслуги».

Вернувшись, окончил институт и начал сниматься. Играл в основном второстепенных персонажей, но они запоминались зрителям. Был женат трижды, воспитал сына, а последние годы жизни провел один.

Алексей Балабанов

Режиссер, который не боялся показывать правду. Он снял «Брата», «Жмурки», «Груз 200» и другие фильмы, многие из которых до сих пор остаются культовыми.

По совету родителей сначала выучился на переводчика, а потом служил в армии - в военно-транспортном полку под Витебском. Летал в Анголу, Сирию и Афганистан. Знал, что такое «груз 200», и эти впечатления потом отразились в его картинах.

Многие критики называли его фильмы жестокими, но сам Балабанов говорил, что просто показывал то, что видел своими глазами.

Михаил Кожухов

Журналист, которого зрители запомнили по программам «В поисках приключений» и «Вокруг света». С 1985 по 1989 год был корреспондентом «Комсомольской правды» в Афганистане, покинул страну на предпоследнем бронетранспортере при выводе войск.

Награжден орденом «Красной Звезды».

Юрий Ковалев

Он проснулся знаменитым после роли Толи-Доктора в «Бандитском Петербурге». Хотя персонаж был второстепенным, сыгран он был блестяще.

Сегодня ему чаще всего достаются образы бандитов, охранников, начальников колоний и спецназовцев. Служил в воздушно-десантных войсках, прошел Афганистан.

Евгений Бунтов

Актер, каскадер и поэт. Служил в Афганистане в составе 345-го отдельного десантного полка, именно там начал писать стихи.

Снялся в пяти фильмах, включая картину «Груз 300» режиссера Георгия Кузнецова. Награжден орденом «Красной Звезды» и кортиком от командующего ВДВ.

