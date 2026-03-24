Почему во время войны поля засевали одуванчиками - вы не поверите в причину

В обычное время одуванчик живет своей незаметной жизнью: распустился, отцвел, облетел. Но в годы больших войн этот простой сорняк неожиданно обрел стратегическое значение.

Его специально сеяли на полях, о нем писали в сводках, а корни сдавали как ценное сырье. И дело было вовсе не в лекарствах или меде, передает источник.

В военное время грузовики работали на пределе. Возили снаряды, вывозили раненых, перевозили продовольствие. Резина изнашивалась моментально - колеса рвались, горели и резались об острые камни.

Раньше натуральный каучук везли из тропиков, где растут специальные деревья. Во время войны такой путь становится опасным.

Здесь на сцену выходит не тот одуванчик, что растет у каждого дома, а его особый родственник - кок-сагыз. Внешне он похож на привычный нам желтый цветок, но его ценность скрыта в корнях.

Внутри корней содержится млечный сок - латекс. Именно из него можно получить натуральный каучук для производства нужных деталей.

Такой одуванчик не мог полностью заменить тропические плантации, но он давал тот самый «дополнительный поток», который в условиях войны часто становился решающим. Из полученной резины делали шины, уплотнители и ремни.

После войны от полей кок-сагыза отказались. Во-первых, вернулись дешевые поставки из тропиков. Во-вторых, стремительно развивалась химическая промышленность.

Но история «резинового одуванчика» не закончена. Каждый раз, когда в мире случается кризис поставок или нарушаются цепочки логистики, ученые снова вспоминают о кок-сагызе.

