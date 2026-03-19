Агроном Давыдова советует: какие растения нельзя удобрять золой - сохраните список, чтобы не потерять урожай
Школьники Кировского района шефствуют над символом блокадного Ленинграда Город
Подмерзшей розе - прежде всего: "реанимация" королевы клумбы - после такого зацветет пуще прежнего Полезное
Клубнике после схода снега – обязательно: 1 ст. л. на 10 литров – и ягод видимо-невидимо, крупные и сладкие Полезное
Где погулять на Финском заливе в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
Паутина на антуриуме: как отличить прожорливого клеща об безобидных паучков — 3 признака Полезное
Агроном Давыдова советует: какие растения нельзя удобрять золой - сохраните список, чтобы не потерять урожай

Опубликовано: 19 марта 2026 15:17
 Проверено редакцией
Городовой ру
Агроном Давыдова советует: какие растения нельзя удобрять золой - сохраните список, чтобы не потерять урожай
фото legion-media
Какие растения категорически нельзя удобрять золой

Осенью или весной многие дачники спешат подкормить свои посадки, и зола часто становится главным помощником. Это действительно ценное удобрение. На глинистых почвах она снижает кислотность, а на нейтральных - насыщает землю.

"В составе золы целый кладезь микроэлементов, но важно помнить: не все растения одинаково рады такой подкормке", - отметила агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Что полезного содержится в золе

  1. Фосфор. Отвечает за крепкие корни, пышное цветение и хорошее созревание плодов и семян.
  2. Калий. Повышает иммунитет растений, помогает им бороться с болезнями и защищает листья от ожогов.
  3. Кальций. Укрепляет ткани, делает растения выносливее и, что самое важное, снижает кислотность почвы.
  4. Магний. Без него невозможен фотосинтез. Если листья вдруг побледнели и начали скручиваться — скорее всего, растениям не хватает именно магния.

Кому зола противопоказана

"Некоторые культуры просто обожают кислую почву, а зола, как мы помним, ее раскисляет. Таким растениям зольные подкормки только навредят", - сообщила агроном.

  • Почти все хвойные: туя, можжевельник, пихта.
  • Популярные цветы: гортензия, рододендрон, азалия, лаванда, ландыши, вереск и примула.
  • Некоторые огородные жители: редис, арбуз, щавель и голубика.

Когда зола может навредить

Даже если ваши растения любят золу, важно знать меру и правила соседства. Если в земле и так много калия, лишняя порция золы испортит вкус плодов.

Они начнут горчить, а листва может преждевременно опасть. Переизбыток кальция тоже опасен: молодые побеги начнут отмирать, а на листьях появятся белесые пятна.

"Кроме того, зола - вещь несовместимая. Ее нельзя вносить вместе с мочевиной, навозом или фосфорными удобрениями. Такое соседство приводит к тому, что растения перестают развиваться и могут даже погибнуть. Лучше разделить эти подкормки по времени", - сообщила Давыдова.

Не всякая зола полезна. Например, угольная зола практически бесполезна для сада. А зола с примесью бытового мусора и вовсе может навредить.

Как правильно использовать золу

Чтобы зола принесла только пользу, достаточно соблюдать простые нормы. В сухом виде - не больше одного стакана на квадратный метр. Для приготовления раствора: 150–250 г золы на 10 л воды. Это идеальная дозировка для здорового роста и развития ваших растений.

Ранее портал "Городовой" сообщал о секретах выращивания пышной яркой пеларгонии.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
