Агроном Давыдова советует: какие растения нельзя удобрять золой - сохраните список, чтобы не потерять урожай

Осенью или весной многие дачники спешат подкормить свои посадки, и зола часто становится главным помощником. Это действительно ценное удобрение. На глинистых почвах она снижает кислотность, а на нейтральных - насыщает землю.
"В составе золы целый кладезь микроэлементов, но важно помнить: не все растения одинаково рады такой подкормке", - отметила агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.
Что полезного содержится в золе
- Фосфор. Отвечает за крепкие корни, пышное цветение и хорошее созревание плодов и семян.
- Калий. Повышает иммунитет растений, помогает им бороться с болезнями и защищает листья от ожогов.
- Кальций. Укрепляет ткани, делает растения выносливее и, что самое важное, снижает кислотность почвы.
- Магний. Без него невозможен фотосинтез. Если листья вдруг побледнели и начали скручиваться — скорее всего, растениям не хватает именно магния.
Кому зола противопоказана
"Некоторые культуры просто обожают кислую почву, а зола, как мы помним, ее раскисляет. Таким растениям зольные подкормки только навредят", - сообщила агроном.
- Почти все хвойные: туя, можжевельник, пихта.
- Популярные цветы: гортензия, рододендрон, азалия, лаванда, ландыши, вереск и примула.
- Некоторые огородные жители: редис, арбуз, щавель и голубика.
Когда зола может навредить
Даже если ваши растения любят золу, важно знать меру и правила соседства. Если в земле и так много калия, лишняя порция золы испортит вкус плодов.
Они начнут горчить, а листва может преждевременно опасть. Переизбыток кальция тоже опасен: молодые побеги начнут отмирать, а на листьях появятся белесые пятна.
"Кроме того, зола - вещь несовместимая. Ее нельзя вносить вместе с мочевиной, навозом или фосфорными удобрениями. Такое соседство приводит к тому, что растения перестают развиваться и могут даже погибнуть. Лучше разделить эти подкормки по времени", - сообщила Давыдова.
Не всякая зола полезна. Например, угольная зола практически бесполезна для сада. А зола с примесью бытового мусора и вовсе может навредить.
Как правильно использовать золу
Чтобы зола принесла только пользу, достаточно соблюдать простые нормы. В сухом виде - не больше одного стакана на квадратный метр. Для приготовления раствора: 150–250 г золы на 10 л воды. Это идеальная дозировка для здорового роста и развития ваших растений.
