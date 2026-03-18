Почему пеларгония пыжится, а не цветет: 5 секретов, которые заставят выдать сразу 4-6 цветоносов

Цветовод со стажем поделился своими секретами выращивания пышной яркой пеларгонии

Пеларгония - довольно капризное растение. Не каждый цветовод может заставить его цвести. Но дед Егор - может. В своем дзен-канале блогер рассказал, почему пеларгония пыжится, а не цветет, а также объяснил, как вернуть привередливой культуре жизнеспособность и желание цвести.

Дед Егор считает, что чаще всего дело в старости цветка. С возрастом растение теряет силы, а потому никакие подкормки не помогают их восстановить. Поэтому он рекомендует черенковать кусты 3-4 лет, а потом безжалостно выбрасывать. Молодые пеларгонии будут цвести намного ярче и активнее. Далее блогер раскрывает еще несколько секретов пышной пеларгонии:

растение нужно правильно прищипывать. Когда черенок укоренится и вырастет до 12-15 см, укоротите его до 10 см, чтобы он выпустил новые боковые побеги. Когда новые боковые побеги тоже достигнут роста 10-15 см, прищипните и их, оставив по 10 см. Так куст станет пышным;

посадите в один горшок сразу 2-3 растения. Расположить их следует треугольником. Когда они разрастутся, получится один большой пышный куст со множеством цветоносов;

выбирайте для пеларгонии правильный грунт. Оптимальный вариант - вермикулит/песок + перегной + древесная зола в пропорциях 2:1:0,5 ст.;

регулярно подкармливайте растение. Дед Егор советует чередовать удобрения, применяя то комплексные минеральные составы для цветов, то органику. Подкормки нужны каждые две недели с весны до осени;

обрезайте культуру во время цветения. Когда цветонос отцвел, срезайте его ножницами под самое основание, чтобы простимулировать растение выпустить новый цветок.

Выполняя все рекомендации цветовода со стажем, вы заставите свою капризную пеларгонию цвести густо и пышно. Она начнет выпускать цветоносы один за другим - по 4-6 штук одновременно. Цветы крупные, яркие, шапки плотные. Дед Егор отмечает, что его пеларгонии цветут с мая до октября без перерыва.

Ранее "Городовой" рассказывал, что делать, когда показались петельки томатов — рецепт подкормки от деда Егора.