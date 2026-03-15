Показались петельки томатов — капаю секретный раствор: рассада прет стеной — рецепт от деда Егора
Показались петельки томатов — капаю секретный раствор: рассада прет стеной — рецепт от деда Егора

Опубликовано: 15 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Чем подкормить томаты после первых всходов

Томаты - довольно привередливая культура. И первые капризы она проявляет уже на этапе появления петелек. Казалось бы, всходы только-только проклюнулись, а уже показывают свой характер: растут плохо, вытягиваются, бледнеют, того и гляди погибнут. Чтобы такого не произошло, томаты нужно подкормить сразу при появлении первых петелек. Дачник со стажем дед Егор поделился своим секретным рецептом средства, которое капает при проклевывании всходов.

Дед Егор уверяет, что его состав не питает растение, а, скорее, запускает его внутренние процессы. То есть ростки набирают силу, "просыпаются", становятся более жизнеспособными. "Волшебный" раствор готовится из четырех компонентов:

  • янтарная кислота. Помогает корням начать работу без стресса;
  • витамин В1. Делает рост ровным, без перекосов;
  • гумат калия. Оживляет почву, помогает корням усваивать питание;
  • чеснок. Защищает от грибков.

Как приготовить раствор

Растворите таблетку янтарки в 1 л воды, туда же отправьте таблетку витамина В1 и 2 мл гумата калия. Зубчик чеснок измельчите, настоите в 100 г горячей воды 2 часа, процедите и отправьте процеженный настой к общей смеси.

Когда и как поливать рассаду

Полученный раствор капают сразу, как только петельки распрямились. Достаточно по одной капле у основания стебля. Можно это сделать пипеткой или шприцом. Уже через пару дней вы заметите, что стебель не тянется, а утолщается и крепнет, лист становится плотнее, цвет уходит в глубокий зеленый.

"Такой куст потом легко переносит пикировку, не боится перепадов температуры и быстрее адаптируется в грунте", - говорит дед Егор.

"Ранее "Городовой" рассказывал, о чем молчат агрономы: 1 грошовое средство заменит 3 дорогостоящих препарата из магазина.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
