Готовлю вкуснейшее творожное суфле за 3 минуты: просто ставлю в микроволновку — и готово

Этот десерт получается мягким, воздушным и очень нежным. По вкусу он напоминает лёгкий чизкейк, но готовится гораздо быстрее и без лишних хлопот. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Живи ярче 40+".
Ингредиенты
творог мягкий — 100 г, яйцо — 1 шт., подсластитель или мёд — по вкусу, ванилин — щепотка, ягоды или фрукты — 30 г (по желанию), какао — 1 ч. л. (по желанию), кокосовая стружка — 1 ч. л.
Приготовление
Сначала я беру кружку или небольшую форму, при необходимости слегка смазываю её маслом. Выкладываю творог и разминаю его вилкой до мягкой текстуры. Добавляю яйцо, подсластитель и ванилин, хорошо перемешиваю до однородности.
Если хочется шоколадный вариант — добавляю какао. Если с ягодами — вмешиваю их в массу или выкладываю на дно.
Ставлю кружку в микроволновку и готовлю примерно 2-3 минуты при мощности 600-800 Вт.
Проверяю готовность: суфле должно подняться и стать упругим. При необходимости добавляю ещё немного времени.
Даже после приготовления даю постоять пару минут — текстура становится ещё лучше. Перед подачей украшаю ягодами или кокосовой стружкой.
Примерное время приготовления: 3-5 минут
