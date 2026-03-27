Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
3 ложки в горшок – и комнатные цветы не остановить: штампуют бутоны без продыху, как угорелые, листья стали зеленее крокодила Полезное
Сеять или нет: Торфяные таблетки для томатов - плюсы и минусы от экспертов Полезное
Не отходы, а стимуляторы цветения: спатифиллум выдает бутон за бутоном – за белыми парусами зелени не видно  Полезное
Русская Помпея на Клязьме: как выглядит столица каменных палат, которую еще не превратили в лубочную картинку Полезное
Город основан в 1586 году: Назывался Чинги-Тура, был столицей Узбекского ханства - как добраться и что посмотреть Полезное
Заливаем лаваш сметаной – пышный пирог готов через 30 минут: такая вкуснотища – словами не передать

Опубликовано: 27 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
Домочадцы уплетают такой пирог за обе щеки 

Тонкий армянский лаваш - настоящая находка для быстрых и вкусных блюд. Из него готовят чебуреки, рулетики и разнообразные закуски к завтраку.

Однако есть рецепт, который выводит этот простой ингредиент на новый уровень. Пирог на основе лаваша может составить конкуренцию даже ресторанной выпечке.

Ингредиенты:

  • лаваш - 4 шт.;
  • фарш - 500 г;
  • шампиньоны - 500 г;
  • лук - 1 шт.;
  • яйца - 2 шт.;
  • сыр - 100 г;
  • сметана 15% - 250 г.;
  • соль, перец - по вкусу.

Приготовление

Нарезаем грибы пластинками и пассеруем их в масле до полной готовности. Параллельно обжариваем мясной фарш вместе с мелко нарезанным луком. Соединяем обжаренный фарш с грибами, приправляем солью с перцем и тщательно перемешиваем.

Начинка готова, теперь переходим к сборке пирога. Расстилаем прямоугольные листы лаваша, на каждый край выкладываем приготовленную смесь и закручиваем плотные рулеты. Полученные заготовки помещаем в форму, застеленную пекарской бумагой.

Далее взбиваем куриные яйца со сметаной до однородности, заливаем этой смесью рулеты и даем постоять 10 минут для пропитки. После этого щедро присыпаем изделие тертым сыром и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.

Готовый пирог подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!

Автор:
Евгения Сухова
