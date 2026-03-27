Заливаем лаваш сметаной – пышный пирог готов через 30 минут: такая вкуснотища – словами не передать

Тонкий армянский лаваш - настоящая находка для быстрых и вкусных блюд. Из него готовят чебуреки, рулетики и разнообразные закуски к завтраку.
Однако есть рецепт, который выводит этот простой ингредиент на новый уровень. Пирог на основе лаваша может составить конкуренцию даже ресторанной выпечке.
Ингредиенты:
- лаваш - 4 шт.;
- фарш - 500 г;
- шампиньоны - 500 г;
- лук - 1 шт.;
- яйца - 2 шт.;
- сыр - 100 г;
- сметана 15% - 250 г.;
- соль, перец - по вкусу.
Приготовление
Нарезаем грибы пластинками и пассеруем их в масле до полной готовности. Параллельно обжариваем мясной фарш вместе с мелко нарезанным луком. Соединяем обжаренный фарш с грибами, приправляем солью с перцем и тщательно перемешиваем.
Начинка готова, теперь переходим к сборке пирога. Расстилаем прямоугольные листы лаваша, на каждый край выкладываем приготовленную смесь и закручиваем плотные рулеты. Полученные заготовки помещаем в форму, застеленную пекарской бумагой.
Далее взбиваем куриные яйца со сметаной до однородности, заливаем этой смесью рулеты и даем постоять 10 минут для пропитки. После этого щедро присыпаем изделие тертым сыром и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут.
Готовый пирог подаем к столу в горячем виде. Приятного аппетита!