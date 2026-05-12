Город, который находится в сосновом лесу возле Санкт-Петербурга: почему он стал "музеем под открытым небом" - есть причины
Некоторые города скрыты от лишних глаз, что было сделано по определенным причинам. Одним из таких населенных пунктов является Сертолово. Этот город находится в сосновом лесу, поэтому о нем мало кто знает. Даже сейчас в нем проживает около 70 тысяч человек. Канал "Путешествие по городам и весям" посетил Сертолово и рассказал о нем подробнее.
Месторасположение
Город находится у северных границ Санкт-Петербурга, но туристы заглядывают сюда редко. Тут нет старинных церквей, особняков, дворцов, так как город был основан только в 1936 году для военных целей. Он представлял собой гарнизон для укрепления границ СССР, поэтому раньше считался закрытым поселением. Теперь Сертолово стал музеем под открытым небом.
История города
"Город проектировался и строился как место дислокации воинских частей, и эта функция остается для него главной и по сей день. Во время Великой Отечественной войны фронт пролегал всего в десяти километрах от этого населенного пункта. А в нем самом размещались тыловые артиллерийские части, склады, в казармах обосновались медсанбаты и медпункты", - сообщает источник.
Статус города Сертолово получил только в 1998 году.
Достопримечательности
При нахождении в городе стоит обязательно посетить Аллею сказок, где показаны герои советских мультфильмов, сквер с парадом планет, воинские мемориалы, родник у Сертоловского ручья.
"Есть в городе и храм. Деревянную церковь преподобного Сергия Радонежского возвели в нулевых. Образцом для нее послужил храм Димитрия Солунского в селе Щелейки в Подпорожском районе Ленобласти. При храме работает воскресная школа для детей и взрослых", - рассказывает путешественник.
Архитектурных достопримечательностей в Сертолово нет, так как здесь присутствует только советская и современная застройка. Большим преимуществом является тот факт, что город расположен среди леса. Проблем с озеленением тут точно нет. Здесь очень чистый воздух. Даже сейчас город продолжает развиваться, строятся новые дома, открываются магазины и другие учреждения, что отметил турист на своем канале.
