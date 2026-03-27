Тёплый антициклон: Петербург и Ленобласть ждут солнечные выходные с небольшими морозами по ночам
Вовсе не яйцо: что добавить в пюре для пышности — простая картошка, а вкус как в ресторане Полезное
Лотки от яиц не выбрасываю никогда: В апреле волоку их на дачу вязанками - делаю шикарную клумбу Полезное
Самый ленивый медовик всего за 12 минут: не торт, а чудо из чудес Полезное
Как в Петербурге прошел первый российский конкурс красоты: «Вечер в Спа» в Михайловском манеже Вопросы о Петербурге
Духовку включать не придется: готовим десерт "Фруктовый пир" без выпечки и желатина – нежный и вкусный Полезное
Тёплый антициклон: Петербург и Ленобласть ждут солнечные выходные с небольшими морозами по ночам

Опубликовано: 27 марта 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Serguei Fomine
Предстоящие выходные в Петербурге и Ленинградской области порадуют хорошей погодой. Об этом в своём телеграм‑канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Что будет с погодой

По его словам, хотя атмосферное давление окажется не слишком высоким, погоду будет задавать антициклон.

Ожидается переменная облачность, солнце будет часто проглядывать, а осадков в эти дни не прогнозируется. Ветер будет слабым, преимущественно юго‑западным и западным.

Температурный режим

Ночи обещают быть холодными: в Петербурге столбик термометра остановится около 0 градусов, местами немного ниже нуля, а в Ленинградской области температура опустится до −3…−4 градусов.

Днём же будет заметно теплее обычного для этого времени года: в Санкт‑Петербурге прогнозируют +10…+12 градусов, а у акваторий со льдом будет прохладнее — около +7 градусов.

Автор:
Юлия Аликова
