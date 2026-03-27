Тёплый антициклон: Петербург и Ленобласть ждут солнечные выходные с небольшими морозами по ночам

Предстоящие выходные в Петербурге и Ленинградской области порадуют хорошей погодой. Об этом в своём телеграм‑канале сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Что будет с погодой
По его словам, хотя атмосферное давление окажется не слишком высоким, погоду будет задавать антициклон.
Ожидается переменная облачность, солнце будет часто проглядывать, а осадков в эти дни не прогнозируется. Ветер будет слабым, преимущественно юго‑западным и западным.
Температурный режим
Ночи обещают быть холодными: в Петербурге столбик термометра остановится около 0 градусов, местами немного ниже нуля, а в Ленинградской области температура опустится до −3…−4 градусов.
Днём же будет заметно теплее обычного для этого времени года: в Санкт‑Петербурге прогнозируют +10…+12 градусов, а у акваторий со льдом будет прохладнее — около +7 градусов.