Чистые активы втрое упали: почему банкротится центр музейных хитов Петербурга

АО «Центр выставочных и музейных проектов», которое отвечало за запуск парка «Россия — моя история» и музей архитектуры на Тучковом буяне, обратилось в суд с заявлением о банкротстве. Информацию подтверждает издание «Деловой Петербург».
Эта компания, созданная Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга, прославилась мультимедийным историческим парком «Россия — моя история» и вкладом в проект музея блокады.
Хотя публичные данные показывают положительную финансовую картину, эксперты предполагают, что банкротство могло быть спровоцировано скрытой неплатежеспособностью или дефицитом активов, не попавшими в отчёты. Точные мотивы неизвестны, а компания воздерживается от комментариев.
Как отметил гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин, чистые активы на конец 2024 года — 270 млн рублей, что почти втрое меньше, чем в 2021-м.
Без полной информации о текущем положении дел точную оценку дать нельзя.