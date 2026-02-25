Городовой / Город / Чистые активы втрое упали: почему банкротится центр музейных хитов Петербурга
Чистые активы втрое упали: почему банкротится центр музейных хитов Петербурга

Опубликовано: 25 февраля 2026 16:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov / Russian Look
Юристы допускают, что заявление о банкротстве может быть вызвано неплатежеспособностью или недостаточностью имущества, которые не отражены в публичной отчётности.

АО «Центр выставочных и музейных проектов», которое отвечало за запуск парка «Россия — моя история» и музей архитектуры на Тучковом буяне, обратилось в суд с заявлением о банкротстве. Информацию подтверждает издание «Деловой Петербург».

Эта компания, созданная Комитетом по инвестициям Санкт-Петербурга, прославилась мультимедийным историческим парком «Россия — моя история» и вкладом в проект музея блокады.

Хотя публичные данные показывают положительную финансовую картину, эксперты предполагают, что банкротство могло быть спровоцировано скрытой неплатежеспособностью или дефицитом активов, не попавшими в отчёты. Точные мотивы неизвестны, а компания воздерживается от комментариев.

Как отметил гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин, чистые активы на конец 2024 года — 270 млн рублей, что почти втрое меньше, чем в 2021-м.

Без полной информации о текущем положении дел точную оценку дать нельзя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
