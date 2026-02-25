Городовой / Город / Зелёные лёгкие Петербурга: 172 га зелени против смога
Зелёные лёгкие Петербурга: 172 га зелени против смога

Опубликовано: 25 февраля 2026 17:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Инициатива реализуется в развитие поручения президента России Владимира Путина.

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга приступили к обсуждению создания лесопаркового зелёного пояса вокруг города.

Площадь проекта за период с 2021 по 2025 год выросла с 108 до 172 га: 22 га разместят в пределах Петербурга, а 150 га — в Ленобласти. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

Инициатива развивает поручение президента РФ Владимира Путина от 2019 года о формировании зелёных поясов в регионах. Андрей Рябоконь инициировал эту работу, возглавляя исполком Народного фронта в Санкт-Петербурге.

В парламент внесли законопроект, который даёт правительству города полномочия готовить документы для организации зелёного пояса. Тему рассмотрят на заседании комиссии по экологии с участием профильных комитетов и общественных палат обоих регионов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
