Зелёные лёгкие Петербурга: 172 га зелени против смога

В Законодательном Собрании Санкт-Петербурга приступили к обсуждению создания лесопаркового зелёного пояса вокруг города.
Площадь проекта за период с 2021 по 2025 год выросла с 108 до 172 га: 22 га разместят в пределах Петербурга, а 150 га — в Ленобласти. Об этом написал в своём телеграм-канале депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.
Инициатива развивает поручение президента РФ Владимира Путина от 2019 года о формировании зелёных поясов в регионах. Андрей Рябоконь инициировал эту работу, возглавляя исполком Народного фронта в Санкт-Петербурге.
В парламент внесли законопроект, который даёт правительству города полномочия готовить документы для организации зелёного пояса. Тему рассмотрят на заседании комиссии по экологии с участием профильных комитетов и общественных палат обоих регионов.