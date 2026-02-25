Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани?

От Санкт-Петербурга до Рязани по автомоильной дороге — около 920 километров.

Расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани составляет 910–920 км по автодорогам и 817 км по прямой. Это примерно равно половине пути от Самары до Санкт-Петербурга или расстоянию от Санкт-Петербурга до Минска.

Добраться из Санкт-Петербурга в Рязань можно несколькими способами: на поезде, автомобиле или с пересадками на других видах транспорта.

Поезд

Поезда отправляются с Московского вокзала Санкт-Петербурга, прибытие — на станцию Рязань-2. В расписании есть несколько рейсов, в том числе фирменные поезда «Андрей Тульников» и «Северная Пальмира» (двухэтажный состав).

Время в пути варьируется от 8 часов 37 минут до 12 часов 10 минут в зависимости от типа поезда и количества остановок.

Автомобиль

Время в пути на машине — около 9–13 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок.

Маршрут может проходить через такие города, как Пушкин, Тверь, Химки, Долгопрудный, Москва, Мытищи, Люберцы.

Платные участки дорог:

М-11 (Тверь — Санкт-Петербург, км 177–684);

М-11 (Московская — Тверская область, км 58–149).

Другие варианты

Автобус. Прямых автобусных рейсов из Санкт-Петербурга в Рязань нет. Можно доехать с пересадкой через Москву: из Санкт-Петербурга в Москву, а затем из Москвы в Рязань.

Самолёт. Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Рязань нет. В Рязани нет аэропорта, поэтому добраться самолётом напрямую невозможно. Можно долететь до Москвы или другого ближайшего города, а оттуда продолжить путешествие на другом виде транспорта.

