Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца Полезное
Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани?

Опубликовано: 25 февраля 2026 15:35
 Проверено редакцией
вывеска
Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани?
Global Look Press/ Maksim Konstantinov
От Санкт-Петербурга до Рязани по автомоильной дороге — около 920 километров. 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Рязани составляет 910–920 км по автодорогам и 817 км по прямой. Это примерно равно половине пути от Самары до Санкт-Петербурга или расстоянию от Санкт-Петербурга до Минска.

Добраться из Санкт-Петербурга в Рязань можно несколькими способами: на поезде, автомобиле или с пересадками на других видах транспорта.

Поезд

Поезда отправляются с Московского вокзала Санкт-Петербурга, прибытие — на станцию Рязань-2. В расписании есть несколько рейсов, в том числе фирменные поезда «Андрей Тульников» и «Северная Пальмира» (двухэтажный состав).

Время в пути варьируется от 8 часов 37 минут до 12 часов 10 минут в зависимости от типа поезда и количества остановок.

Автомобиль

Время в пути на машине — около 9–13 часов при средней скорости около 70 км/ч без остановок.
Маршрут может проходить через такие города, как Пушкин, Тверь, Химки, Долгопрудный, Москва, Мытищи, Люберцы.

Платные участки дорог:

  • М-11 (Тверь — Санкт-Петербург, км 177–684);
  • М-11 (Московская — Тверская область, км 58–149).

Другие варианты

Автобус. Прямых автобусных рейсов из Санкт-Петербурга в Рязань нет. Можно доехать с пересадкой через Москву: из Санкт-Петербурга в Москву, а затем из Москвы в Рязань.

Самолёт. Прямых рейсов из Санкт-Петербурга в Рязань нет. В Рязани нет аэропорта, поэтому добраться самолётом напрямую невозможно. Можно долететь до Москвы или другого ближайшего города, а оттуда продолжить путешествие на другом виде транспорта.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью