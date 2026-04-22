Народные приметы на 22 апреля - День Вадима Ключника: подскажут погоду и уберегут от неприятностей
Народные приметы на 22 апреля - День Вадима Ключника: подскажут погоду и уберегут от неприятностей

Опубликовано: 22 апреля 2026 02:50
 Проверено редакцией
Народные приметы на 22 апреля - День Вадима Ключника: подскажут погоду и уберегут от неприятностей
Народные приметы на 22 апреля - День Вадима Ключника: подскажут погоду и уберегут от неприятностей
К каким народным суевериям нужно прислушаться 22 апреля

Русские люди в прошлом прислушивались к приметам, так как это помогало им предсказать погоду, уберечься от неприятностей, лучше спланировать свой день. Суеверия строились не на слухах, а на личном опыте.

22 апреля на Руси отмечали День Вадима Ключника, который являлся архимандритом в Персии. В IV веке некий правитель подверг мужчину пыткам, однако тот выдерживал их в течение четырех месяцев. Такая стойкость впечатлила многих язычников. В этот день русские люди прислушивались к погодным приметам.

Приметы погоды на 22 апреля:

  • Туман в этот день указывает на урожайное лето.
  • Погода до сих пор является переменчивой - лето будет засушливым.
  • Сороки высоко летают - следующий день станет сухим.
  • Осина покрылась листовыми почками - к богатому урожаю ячменя.
  • Много березового сока - к дождливому лету.
  • У птиц мало яиц в гнездах - сезон будет неурожайным.

Что разрешалось делать в этот день:

В День Вадима Ключника русские люди ходили к природным источникам воды, где умывались и бросали монетки на счастье. Считалось, что такие действия позволят сохранить красоту, сделать здоровье крепче.

Для укрепления семейных уз проводили обряд с лепешками. В одно из изделий прятали кусочек бересты, после чего выпекали их. Если кому-то доставалась особая лепешка, то он становился хранителем очага.

Что запрещалось делать:

  • Врать и завидовать другим - есть шанс лишиться счастья и удачи.
  • Подметать пол - считалось, что это приводит к ухудшению здоровья и денежного благополучия.
  • Брать чужой носовой платок, иначе можно было перенять горе.
  • Давать в долг после захода солнца - вернуть деньги становилось невозможным.
  • Выбрасывать еду - это могло привести к лишению благополучия.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие народные приметы связаны с хлебом.

Автор:
Полина Аксенова
