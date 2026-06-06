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Тля пропадет вместе с яйцами: эта «вонючка» заставит агрессора капитулировать — урожай будет спасен

Опубликовано: 6 июня 2026 21:16
 Проверено редакцией
Тля пропадет вместе с яйцами: эта «вонючка» заставит агрессора капитулировать — урожай будет спасен
Тля пропадет вместе с яйцами: эта «вонючка» заставит агрессора капитулировать — урожай будет спасен
Городовой ру
Как бороться с тлей

Каждому садоводу известно, насколько сложна борьба с основным вредителем садовых культур — тлей. Эти мелкие насекомые колонизируют молодые зеленые побеги декоративных и плодовых кустарников, деревьев и травянистых растений. Обладая высокой скоростью размножения, тля быстро занимает все доступные площади.

Сложности борьбы с тлей

Дополнительная сложность заключается в том, что применение многих химических пестицидов на плодовых культурах после фазы цветения недопустимо. Более того, отложенные тлей яйца часто демонстрируют устойчивость к применяемым препаратам.

Агроном Ксения Давыдова представила метод полного уничтожения насекомых, включая личинки и яйца, в течение нескольких дней без использования химических средств.

Приготовление средства

В первую очередь, растворите брусок дегтярного мыла в пяти литрах воды. Для ускорения процесса рекомендуется предварительно измельчить мыло. Затем в полученный раствор добавьте средство для обработки участка от иксодовых клещей. На каждые пять литров раствора требуется 25 миллилитров инсектицида. Раствор готов к применению.

Это средство обладает специфическим запахом и высокой эффективностью.

При использовании средства необходимо соблюдать осторожность и избегать обработки в присутствии домашних животных.

Ранее мы рассказали, какие побеги нужно обязательно удалять на розах.

Автор:
Ксения Давыдова
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