Хлеб - всему голова: народные приметы, связанные с пищевым продуктом - что разрешается, запрещается с ним делать

Народные приметы, которые посвящены хлебу

Хлеб для русских людей всегда играл важнейшее значение. Этот продукт являлся не просто едой, но и священным символом жизни и достатка. На фоне этого было сформировано множество примет и суеверий, которые основаны на опыте предков. Портал "Дом Mail" рассказал о них подробнее.

Что нельзя делать с хлебом:

Класть перевернутым - показывает неуважение к продукту и ведет к нищете.

Резать на весу - считалось, что подобным образом человек "разрезал" свое счастье.

Выбрасывать буханку - к бедности и несчастьям.

Доедать хлеб за кем-то - есть шанс забрать судьбу этого человека.

Давать другому человеку свой последний кусок - это было сравнимо с "отдачей" достатка.

Что можно делать с хлебом

Если хлеб оставался или портился, то русские люди всегда стремились отдать его птицам или животным. Из черствых буханок было принято сушить сухари. При встрече гостей наши предки старались показать гостеприимство и достаток, поэтому они обязательно подавали хлеб с солью. Эта традиция сохранилась до сих пор.

В наше время люди все реже прислушиваются к приметам, но с хлебом обстоит другая ситуация. Каждый человек знает, что этот продукт нельзя выбрасывать, а также понимает, что к хлебу требуется бережное отношение. С другими продуктами такого не возникает, что подчеркивает его важность.

Приметы о хлебе в других странах:

Германия . Если неженатый мужчина получит два куска хлеба, то ему нужно готовиться к свадьбе.

Италия . Нарезка хлеба крест-накрест способна защитить человека от порчи.

. Нарезка хлеба крест-накрест способна защитить человека от порчи. Великобритания. Если положить кусочек торта под подушку, то обязательно приснится жених или невеста.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие приметы нужно учитывать при мытье полов.