Только не лейте органику: чего хочет лилия весной – 4 шага до королевского цветения
Только не лейте органику: чего хочет лилия весной – 4 шага до королевского цветения

Опубликовано: 22 апреля 2026 01:29
 Проверено редакцией
Только не лейте органику: чего хочет лилия весной – 4 шага до королевского цветения
Только не лейте органику: чего хочет лилия весной – 4 шага до королевского цветения
Legion-Media
Весенний уход за лилиями 

Крокусы и нарциссы во многих регионах уже начали цвести. На очереди - лилии. Для обильного роскошного цветения весной им нужна помощь садовода. Как ее оказать – рассказала автор канала "Садоеж".

Полив

Весенний полив лилиям нужен не всегда. Но нынешняя весна выдалась ранней, снег давно сошел и почва уже просохла. Лилии – растения влаголюбивые, особенно нужна им вода в период формирования стеблевых корней. Они образуются чуть выше луковицы – на подземной части стебля. И если почва сухая, корнеобразование стопорится. А слабые корни – это бедное цветение. Важно следить, чтобы верхний слой почвы был умеренно влажным постоянно.

Обработка от лилейной мухи

Просыпаются побеги – просыпается и лилейная муха. Если в прошлом сезоне бутоны были выедены изнутри и опадали, обработка от этого вредителя обязательна. Проводить ее нужно именно сейчас, когда муха просыпается. Садовод рекомендует использовать «Актару»: 1 г на 10 л воды, поливая под корень.

Защита от серой гнили

Через пару недель после первой обработки проводят вторую - от серой гнили и прочих грибков. Риск подцепить грибок при перепадах температуры и высокой влажности очень высок. Если погода в регионе именно такая, обработка фунгицидами необходима.

Правильная подкормка

Весной лилии нужно подкормить, но не перекормить. Важно не переборщить с азотом, иначе пышными вырастут не цветы, а кусты.

Варианты подкормок:

  • аммофос (10 г на 1 кв. м)
  • мочевина (0,5 ст. ложки на 10 л воды)
  • монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды)
  • нитроаммофоска (1 ст. ложка на 10 л воды).

По словам садовода, органику лилиям лучше не давать. Для этих цветов предпочтительнее "минералка".

Автор:
Алина Владимирова
