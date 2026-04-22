Только не лейте органику: чего хочет лилия весной – 4 шага до королевского цветения

Крокусы и нарциссы во многих регионах уже начали цвести. На очереди - лилии. Для обильного роскошного цветения весной им нужна помощь садовода. Как ее оказать – рассказала автор канала "Садоеж".
Полив
Весенний полив лилиям нужен не всегда. Но нынешняя весна выдалась ранней, снег давно сошел и почва уже просохла. Лилии – растения влаголюбивые, особенно нужна им вода в период формирования стеблевых корней. Они образуются чуть выше луковицы – на подземной части стебля. И если почва сухая, корнеобразование стопорится. А слабые корни – это бедное цветение. Важно следить, чтобы верхний слой почвы был умеренно влажным постоянно.
Обработка от лилейной мухи
Просыпаются побеги – просыпается и лилейная муха. Если в прошлом сезоне бутоны были выедены изнутри и опадали, обработка от этого вредителя обязательна. Проводить ее нужно именно сейчас, когда муха просыпается. Садовод рекомендует использовать «Актару»: 1 г на 10 л воды, поливая под корень.
Защита от серой гнили
Через пару недель после первой обработки проводят вторую - от серой гнили и прочих грибков. Риск подцепить грибок при перепадах температуры и высокой влажности очень высок. Если погода в регионе именно такая, обработка фунгицидами необходима.
Правильная подкормка
Весной лилии нужно подкормить, но не перекормить. Важно не переборщить с азотом, иначе пышными вырастут не цветы, а кусты.
Варианты подкормок:
- аммофос (10 г на 1 кв. м)
- мочевина (0,5 ст. ложки на 10 л воды)
- монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды)
- нитроаммофоска (1 ст. ложка на 10 л воды).
По словам садовода, органику лилиям лучше не давать. Для этих цветов предпочтительнее "минералка".
