Какая жидкость для фиалки важнее воды: 1 стакан в горшок - и сенполия цветет 24/7 целый год

Какую жидкость корни фиалки усваивают быстрее воды

Фиалка – настоящая королева среди комнатных растений. Она неприхотлива и декоративна. При правильном уходе сенполия готова радовать пышным цветением 24/7 целый год. Но, чтобы красавица чувствовала себя прекрасно и активно формировала бутоны, ей необходимо регулярное питание.

По мнению автора блога "Фиалкомир", поможет обогатить грунт в горшке аквариумная вода. Ее корни сенполии усваивают гораздо быстрее и эффективнее.Такая жидкость - настоящий живительный эликсир для растения.

Почему аквариумная вода полезна для фиалки

1. Богатый состав. Аквариумная вода является прекрасной альтернативой покупным удобрениям. Она насыщена веществами, которые активно стимулируют рост и развитие растений. Продукты жизнедеятельности рыб, улиток и других обитателей аквариума, а также остатки корма и отмершие части водных растений, разлагаясь, обогащают воду ценными микроэлементами.

2. Мягкость и нейтральный pH. Вода из аквариума, как правило, очень мягкая и имеет нейтральный уровень pH. Это идеальные условия для фиалок, которые чувствительны к жесткой воде и кислотности почвы.

3. Отсутствие хлора. В отличие от водопроводной воды, аквариумная вода не содержит хлора, который может быть вреден для нежных корней фиалок.

4. Наличие полезных микроорганизмов. В аквариумной воде обитают полезные микроорганизмы, поддерживающие биологический баланс. Они способствуют лучшему усвоению питательных веществ растениями и укрепляют их иммунитет.

5. Эффект "живой" воды. Сложные биологические процессы, происходящие в аквариуме, делают воду практически "живой". Это позитивно сказывается на состоянии комнатных растений.

Личный опыт цветовода

"Очень давно занимаюсь разведением рыбок и фиалок. Их соседство удивительно полезно. Каждый раз при смене воды в аквариуме поливаю сенполии. Цветут круглый год без передышки. Сами кустики даже не желтеют", - поделилась Татьяна из Томска.

