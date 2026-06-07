Гости думают, что я купил его в кондитерской: как приготовить красивый летний торт с клубникой

Когда хочется чего-то лёгкого, нежного и освежающего.

В этом торте совсем немного шоколадного бисквита, воздушный творожный слой и огромное количество сочной клубники под прозрачным ягодным желе. Получается невероятно красиво, вкусно и по-летнему свежо.

Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".

Ингредиенты:

Для шоколадного бисквита:

яйца — 2 шт.,

сахар — 40 г,

мука — 40 г,

какао-порошок — 15 г,

соль — щепотка,

ванилин — щепотка.

Для творожного слоя:

творог 9% — 300 г,

сгущённое молоко — 2 ст. л.,

сметана — 1 ст. л.,

ванилин — щепотка.

Для клубничного слоя:

клубника — 500 г,

сахар — 3 ст. л.,

вода — 150 мл,

желатин — 25 г,

холодная вода — 150 мл.

Приготовление

Желатин заливаю холодной водой и оставляю набухать согласно инструкции на упаковке. Клубнику перебираю, удаляю хвостики. Крупные ягоды разрезаю пополам или на несколько частей.

Гости думают, что я купил его в кондитерской: как приготовить красивый летний торт с клубникой - image 1

Перекладываю клубнику в кастрюлю, вливаю воду и довожу до кипения. Сразу снимаю с огня, добавляю сахар и перемешиваю до полного растворения. Оставляю остывать.

Для бисквита яйца взбиваю с солью до лёгкой пены. Постепенно добавляю сахар и ванилин, продолжаю взбивать до пышной светлой массы.

Просеиваю муку и какао, аккуратно вмешиваю лопаткой. Выливаю тесто в форму диаметром 20 см и выпекаю около 10 минут при температуре 180 градусов. Готовый корж полностью остужаю.

Для творожного слоя соединяю творог, сгущённое молоко, сметану и ванилин. Хорошо перемешиваю. Остывшую клубнику перекладываю на сито и даю соку стечь.

В тёплый клубничный сок добавляю набухший желатин и размешиваю до полного растворения. Оставляю смесь немного остыть и слегка загустеть.

На дно формы возвращаю бисквит. Слегка пропитываю его несколькими ложками клубничного сока. Сверху распределяю творожную массу ровным слоем. На творожный слой выкладываю клубнику.

Когда ягодный сироп начинает напоминать жидкий кисель, аккуратно заливаю им ягоды. Убираю торт в холодильник на 1-2 часа до полного застывания.

Примерное время приготовления: 1 час + 1 час на застывание

Личный опыт

Я меняю начинку по вкусу — например, мне нравится готовить этот торт с чёрной смородиной или малиной.

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