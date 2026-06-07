Иванов день 7 июня — народные приметы: что обязательно сделать, чтобы привлечь счастье и удачу

7 июня в народном календаре отмечают Иванов день.

С давних времён наши предки считали эту дату особенной и верили, что некоторые поступки в этот день способны привлечь счастье, достаток и благополучие на долгое время.

Что обязательно нужно сделать 7 июня

По народным поверьям, день следует начать с хороших мыслей и добрых слов. Считалось, что настроение, с которым человек встретит утро 7 июня, может повлиять на его ближайшее будущее.

Хорошей приметой считалось поработать на земле, в саду или огороде. Люди верили, что труд в этот день привлекает достаток и укрепляет семейное благополучие.

Также советовали проводить время с близкими, избегая конфликтов и обид. Считалось, что мир в семье способен защитить дом от неприятностей на весь год.

Что нельзя делать в Иванов день

Нельзя было ссориться, повышать голос и выяснять отношения. По поверьям, конфликт, начавшийся 7 июня, мог затянуться на долгие месяцы.

Не рекомендовалось жаловаться на судьбу, здоровье или нехватку денег. Наши предки верили, что жалобы в этот день могут привлечь ещё больше проблем.

Запрещалось проявлять жадность и отказывать в помощи нуждающимся. Такой поступок считался плохим знаком для финансового благополучия.

Также старались не лениться и не проводить день в безделье. Считалось, что лень в Иванов день может привести к неудачам в делах и потерям.

Народные приметы на 7 июня

Если утром выпала обильная роса — лето будет урожайным.

Яркое солнце на восходе обещало хорошую погоду на ближайшие дни.

Если птицы поют особенно громко, впереди ожидается тёплая и ясная погода.

Большое количество пчёл возле цветов считалось признаком богатого урожая мёда.

Если вечером небо окрашивается в яркие красные оттенки, в ближайшие дни возможна перемена погоды.

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