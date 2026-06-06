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Ночь - идеальное время для прогулок: куда сходить в Сочи после заката - названы четыре локации

Опубликовано: 6 июня 2026 23:16
Автор:
Полина Аксенова
 Проверено редакцией
Ночь - идеальное время для прогулок: куда сходить в Сочи после заката - названы четыре локации
Ночь - идеальное время для прогулок: куда сходить в Сочи после заката - названы четыре локации
Legion-Media
Популярные места Сочи для отдыха в ночное время

В Сочи днем весьма жарко, поэтому некоторые туристы предпочитают вести ночной образ жизни. Куда можно сходить в позднее время суток? Сочи не засыпает после заката, поэтому здесь точно будет интересно.

Центральная набережная

В позднее время суток стоит отправиться к Морскому вокзалу. Днем это здание смотрится роскошно, но ночью оно становится еще более привлекательным из-за подсветки. Здесь расположены рестораны "Морской", "Фламинго", "Дельфин и русалка", в которых есть блюда черноморской кухни.

Парк имени Фрунзе

В конце набережной можно наткнуться на живописный парк, где растут необычные кустарники, пальмы. Отсюда можно спуститься к пляжу.

Навагинская улица

Считается главной пешеходной улицей Сочи, после наступления темноты место только оживает. Тут много кафе и ресторанов, также расположены арт-объекты, которые остались после Олимпиады. Особой популярностью пользуются рестораны "Грильяж", "Сицилия" и "Umi Kitchen".

Ресторан "Панорама"

"На улице Альпийской в Сочи расположена видовая башня «Роза ветров». Её построили в 1977 году на высочайшей точке центра города, горе Батарейке. Высота башни — 20 метров, и на её верхней площадке открыт ресторан «Панорама». Здесь можно разместиться в общем зале с панорамным остеклением или на открытой террасе", - сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

Опыт автора

"Мне очень нравится ночная жизнь города. Особенно интересна Центральная набережная с Морским вокзалом. Днем здесь гулять жарко, поэтому предпочитаю выходить сюда только после 22:00", - рассказала Полина Аксенова

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