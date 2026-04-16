В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано
1 хитрость при прореживании моркови и свеклы – овощи растут в 2 раза лучше: собираем крупные корнеплоды, а не мелкие "кривульки" Полезное
Своя картошка уже в июне: растим дома прямо в мешках - подробная агротехника Полезное
Солнечный марафон: Петербург собрал 58% апрельской нормы за две недели Город
Огромные цветы до 25 см: сажаю гиппеаструм — и радуюсь ярким краскам в саду Полезное
Какая хоккейная команда есть в Санкт-Петербурге? Вопросы о Петербурге
В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано

Опубликовано: 16 апреля 2026 15:35
 Проверено редакцией
В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано
В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано
Где ожидается значительное похолодание

Во все регионы страны пришло тепло, однако расслабляться раньше времени точно не стоит. Уже в майские праздники во многих частях России ожидаются возвратные заморозки. Похолодание может испортить планы, поэтому следует подготовиться к нему заранее. Портал "Городовой" рассказал о регионах, в которых точно стоит ожидать заморозков.

Где прогнозируются заморозки:

  • Новосибирская область. Жители региона должны быть готовы к сильным заморозкам, ведь температура в ночные часы может падать до -5 градусов.
  • Ленинградская область. В дневное время суток воздух будет прогреваться до +11 градусов, однако ночью следует ожидать похолоданий до -2 градусов.
  • Урал. Жителей уральских городов ожидает прохладная погода не только в ночное, но и дневное время суток. Начало мая будет холоднее нормы, поэтому возвратных заморозков не избежать. Особенно этому подвержен Северный Урал.
  • Центральная часть страны. В этой части России будут отмечаться колебания дневных и ночных температур, резкое похолодание может возникнуть уже к 8 мая.

Рекомендации:

  • Планируйте поездки заранее, обязательно берите с собой теплые вещи.
  • Перед выходом на улицу смотрите не только утреннюю погоду, но и вечернюю, ночную.
  • Если у вас есть сад, то позаботьтесь о плодовых деревьях, кустарниках и рассаде.
  • Не спешите менять резину на автомобиле, если ожидаются поездки за город.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какая погода будет в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге во второй половине апреля.

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
