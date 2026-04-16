В каких регионах РФ ожидаются заморозки на майских праздниках - коснется не только Урала: убирать теплые вещи еще рано

Во все регионы страны пришло тепло, однако расслабляться раньше времени точно не стоит. Уже в майские праздники во многих частях России ожидаются возвратные заморозки. Похолодание может испортить планы, поэтому следует подготовиться к нему заранее. Портал "Городовой" рассказал о регионах, в которых точно стоит ожидать заморозков.
Где прогнозируются заморозки:
- Новосибирская область. Жители региона должны быть готовы к сильным заморозкам, ведь температура в ночные часы может падать до -5 градусов.
- Ленинградская область. В дневное время суток воздух будет прогреваться до +11 градусов, однако ночью следует ожидать похолоданий до -2 градусов.
- Урал. Жителей уральских городов ожидает прохладная погода не только в ночное, но и дневное время суток. Начало мая будет холоднее нормы, поэтому возвратных заморозков не избежать. Особенно этому подвержен Северный Урал.
- Центральная часть страны. В этой части России будут отмечаться колебания дневных и ночных температур, резкое похолодание может возникнуть уже к 8 мая.
Рекомендации:
- Планируйте поездки заранее, обязательно берите с собой теплые вещи.
- Перед выходом на улицу смотрите не только утреннюю погоду, но и вечернюю, ночную.
- Если у вас есть сад, то позаботьтесь о плодовых деревьях, кустарниках и рассаде.
- Не спешите менять резину на автомобиле, если ожидаются поездки за город.
