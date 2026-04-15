Первый дворец любви в Санкт-Петербурге: как отмечали первые красивые свадьбы Советского союза Вопросы о Петербурге
Салат "Ольга", который превзошел "Цезарь": понадобится пекинская капуста – идеально и на праздник, и на каждый день Полезное
Беглов анонсировал масштабный ремонт: 2,8 млн кв. метров дорог в Петербурге Город
Что лучше – рафинированное или нерафинированное масло: эксперт дал четкий ответ Полезное
Ремонт на дамбе: КАД перекроют поэтапно Город
Синоптики рассказали, когда ждать возвратных заморозков: в каких регионах похолодает во второй половине апреля 2026 года

Опубликовано: 15 апреля 2026 00:10
 Проверено редакцией
Жители нескольких регионов должны подготовиться к возвратным заморозкам

Вторая половина апреля будет полна сюрпризов, связанных с погодой. В этой части месяца ожидаются яркие погодные контрасты, к которым следует быть готовыми не только жителям Санкт-Петербурга, но и Москвы, Подмосковья. В этот период возможны даже заморозки.

Середина апреля

После 15-17 апреля в Москве и Подмосковье произойдет температурный скачок, ведь средняя температура будет на 4-5 градусов выше нормы. В этот период ожидается потепление до +11...+14 градусов в дневное время. Однако расслабляться не стоит, ведь в ночное время суток температура будет сильно снижаться, высока вероятность появления заморозков, что важно учесть дачникам, а также автомобилистам.

"В середине апреля вероятны еще два коротких периода ночных заморозков. На дорогах будет сохраняться гололедица, поэтому автомобилисты должны быть предельно аккуратны", - комментирует источник.

Жителей Санкт-Петербурга также ожидает потепление до +11 градусов, но оно будет более скромным. Вторая половина апреля может стать непредсказуемой, ведь может начаться снижение температуры, пойти дожди. Это стало привычным развитием событий для Северной столицы.

Конец апреля

В конце апреля на территории Москвы и Подмосковья установится более стабильная теплая погода, ведь температура воздуха может приблизиться к показателям в +20 градусов, рассказывает синоптик Евгений Тишковец. Заморозки никуда не уйдут. Ежегодные наблюдения показывают, что минусовые температуры могут возникнуть даже в мае.

"В Санкт-Петербурге ситуация с заморозками традиционно менее острая благодаря близости к Балтийскому морю, которое смягчает ночные перепады температур. Однако и здесь возможны ночные заморозки до −2 градусов", - информирует "Взгляд".

Погода в Северной столице в конце апреля будет более прохладной, чем в Москве и Подмосковье.

Ранее портал "Городовой" рассказал, каким будет май на территории России.

Автор:
Полина Аксенова
