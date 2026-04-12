Синоптики рассказали, каким будет май в России в 2026 году: погода, к которой надо подготовиться

Май — хитрый месяц. Он умеет притворяться летом, а потом внезапно напоминать, что весна еще не сдала полномочия. В 2026 году эта привычка никуда не денется. Синоптики обещают: будет тепло, но нервно. Снег вполне может идти рядом с цветущими яблонями. Рассказываем, к чему готовиться.

Главный сюрприз мая — нестабильность

По данным Гидрометцентра, май в России остается самым непредсказуемым весенним месяцем. В последние годы он все чаще оказывается теплее климатической нормы, но это не отменяет резких перепадов. В 2026 году общий температурный фон будет повышенным, а вот погода — скачкообразной.

Теплые дни будут врезаться в короткие, но ощутимые похолодания. Дожди выпадут пятнами: где-то сухо, где-то льет как из ведра. Давление будет прыгать, и метеозависимые это почувствуют.

По России — регион за регионом

Москва и центр. Здесь май обещает быть умеренным. Средняя температура — около +14°C, что на градус выше прошлогодней. Осадков немного: примерно 12 дней с дождем. Ветра спокойные, юго-западные. Облаков будет средне, то есть солнечных дней хватит.

Санкт-Петербург и Северо-Запад. А вот тут без куртки не обойтись. В среднем всего +7°C — на три градуса холоднее, чем в мае 2025 года. Дожди будут идти почти 17 дней. Питер остается Питером даже весной.

Урал, Сибирь, Поволжье. В этих регионах май выдастся прохладным и сухим. В Екатеринбурге днем около +9°C, ночью — около нуля. Дождей почти не ждут. В Новосибирске начало месяца встретит +5…+10°C и ночными заморозками, а к концу мая воздух прогреется до +15…+18°C. Осадки — кратковременные, примерно 14 мая.

Юг России (Краснодарский край). А здесь настоящий праздник. +14…+21°C, комфортно, солнечно. Дожди возможны только в третьей декаде месяца. Май на юге — это уже почти лето.

Что с майскими праздниками?

Погода решила поиграть с отпускниками. Первые праздничные дни в Центральной России будут дождливыми. Наиболее серьезные дожди ожидаются в начале и в конце первой декады. Днем — +12…+15°C. Зато ко Дню Победы воздух прогреется до +20°C. Правда, устойчивого тепла все равно не будет — только краткий подарок.

В Новосибирске — печальная история. Затяжные дожди начнутся еще в конце апреля и перекинутся на первые майские дни. Днем всего +7…+11°C. То есть мокро и холодно.

В Поволжье 1-2 мая еще порадуют: +16…+18°C. А вот с 3 числа нагрянет похолодание до +12°C. И с 6 по 12 мая — дожди. Планы на шашлыки придется корректировать.

На юге России — полный порядок. +20°C, ночи мягкие (до +14°C), дождей не ожидается. Лучшее место для праздничного отдыха в стране.

А что за пределами России?

Если хочется гарантированного тепла без сюрпризов, лучше смотреть в сторону южной Европы или Средиземноморья. В мае там уже стабильно: Греция, Кипр, юг Италии или Испании радуют +22…+26°C и минимальным количеством осадков. Турция (особенно Анталийское побережье) тоже входит в сезон — вода прогревается до +18…+20°C к концу месяца. Но это уже совсем другая история.

Главное, что нужно запомнить о мае 2026

Месяц будет теплым по средним показателям, но крайне переменчивым;

Москва — умеренно и комфортно, Питер — холодно и сыро;

Урал и Сибирь — прохладно, зато сухо;

Юг России — идеальное место для майских праздников;

Дожди в центре страны испортят первые выходные, но ко Дню Победы будет потепление;

Май — как лотерея. В этом году лучше иметь при себе и зонт, и солнцезащитный крем. И желательно — запасной план для шашлыков.

