3 миллиона пассажиров в неделю: как такси незаметно стало частью Петербурга
3 миллиона пассажиров в неделю: как такси незаметно стало частью Петербурга

Опубликовано: 22 апреля 2026 01:34
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Общее число официальных перевозчиков в Северной столице увеличилось более чем на 183% по сравнению с прошлым годом.

В Петербурге такси уже давно перестало быть редкой услугой. По последним данным, за неделю оно перевозит больше 3 миллионов пассажиров.

Это около 15% всех поездок наземным городским транспортом общего пользования, сообщает 78.ru.

Почему это важно

Такие цифры показывают, что такси в городе работает не только как удобный сервис «по случаю». Для многих это уже обычный способ добраться на работу, домой или по делам.

Особенно это чувствуется в часы пик, поздно вечером и там, где неудобно ждать другой транспорт.

Рынок растёт

Интересно, что число легальных перевозчиков в Петербурге тоже увеличивается. В марте 2026 года в городе насчитывалось 7120 официально зарегистрированных таксистов, что на 24,5% больше, чем в начале года.

В реестре легковых такси города сейчас числится более 68 тысяч автомобилей, а пассажирам доступны 16 сервисов заказа.

Что это значит для пассажиров

Рост числа машин и водителей обычно означает больше выбора. Но это не всегда делает поездки дешевле. На цену влияют спрос, время суток, погода и пробки.

Весной 2025 года в Петербурге уже отмечали рост стоимости поездок, а в 2026 году тему удорожания такси снова активно обсуждали в городских медиа.

Автор:
Юлия Аликова
Город
