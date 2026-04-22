Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
Не гибрид, а подарок судьбы: с куста по 6 кг огурцов в любом климате - всхожесть семян 100% Полезное
10 капель в воду – и томаты защищены от кладоспориоза: грибок задыхается под "пленкой", а кусты ломятся от плодов

Опубликовано: 22 апреля 2026 03:31
 Проверено редакцией
Обработка томатов от кладоспориоза

В тепличных условиях томаты часто страдают от бурой пятнистости (кладоспориоза). Этот грибок обожает капли конденсата, духоту и плохую циркуляцию воздуха.

В итоге листья покрываются желто-бурыми отметинами, растение чахнет, а кисти перестают завязываться. Однако можно сохранить урожай без лишней химии.

Профилактическая обработка томатов

Дачница Надежда Давыдочкина советует использовать "коктейль" из молока и йода. Дело в том, что подкисшее молоко создает на листьях тончайшую жирную пленку, которая выступает в качестве барьера.

Спорам грибка становится физически сложно закрепиться и прорасти. А йод в этой компании играет роль антисептика и "добивает" остатки патогенной микрофлоры.

Для приготовления раствора нам понадобится:

  • подкисшее молоко - 1 л.;
  • йод - 10 капель;
  • вода - 9 л.

Все ингредиенты перемешиваем, заливаем в опрыскиватель и проходимся по кустам каждые 10 дней. Главное - не ленитесь заглянуть под листья, поскольку споры как раз там и прячутся.

"Надежда рассказала, что увидела этот метод в видео от агронома крупного овощного хозяйства. Тот подтвердил: при регулярных обработках кладоспориоза практически не бывает. Лишь в августе на отдельных растениях могут появиться единичные пятна, но на урожай они уже не влияют", - отметила автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".

Важные советы:

  • начинайте опрыскивания заранее, пока пятен еще нет;
  • после каждого полива проветривайте теплицу;
  • не ждите чуда, если куст уже в плачевном состоянии;
  • сильно больные листья удалите, а запущенные растения лучше обработайте фунгицидом.

Ранее "Городовой" рассказал, как обработать почву от личинок майского жука.

Евгения Сухова
