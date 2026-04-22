10 капель в воду – и томаты защищены от кладоспориоза: грибок задыхается под "пленкой", а кусты ломятся от плодов

В тепличных условиях томаты часто страдают от бурой пятнистости (кладоспориоза). Этот грибок обожает капли конденсата, духоту и плохую циркуляцию воздуха.
В итоге листья покрываются желто-бурыми отметинами, растение чахнет, а кисти перестают завязываться. Однако можно сохранить урожай без лишней химии.
Профилактическая обработка томатов
Дачница Надежда Давыдочкина советует использовать "коктейль" из молока и йода. Дело в том, что подкисшее молоко создает на листьях тончайшую жирную пленку, которая выступает в качестве барьера.
Спорам грибка становится физически сложно закрепиться и прорасти. А йод в этой компании играет роль антисептика и "добивает" остатки патогенной микрофлоры.
Для приготовления раствора нам понадобится:
- подкисшее молоко - 1 л.;
- йод - 10 капель;
- вода - 9 л.
Все ингредиенты перемешиваем, заливаем в опрыскиватель и проходимся по кустам каждые 10 дней. Главное - не ленитесь заглянуть под листья, поскольку споры как раз там и прячутся.
"Надежда рассказала, что увидела этот метод в видео от агронома крупного овощного хозяйства. Тот подтвердил: при регулярных обработках кладоспориоза практически не бывает. Лишь в августе на отдельных растениях могут появиться единичные пятна, но на урожай они уже не влияют", - отметила автор блога "Маленький сад на краю Вселенной".
Важные советы:
- начинайте опрыскивания заранее, пока пятен еще нет;
- после каждого полива проветривайте теплицу;
- не ждите чуда, если куст уже в плачевном состоянии;
- сильно больные листья удалите, а запущенные растения лучше обработайте фунгицидом.
Ранее "Городовой" рассказал, как обработать почву от личинок майского жука.