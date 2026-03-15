Ни фитофторы, ни кладоспориоза: 1 секрет для теплицы – спасет урожай даже в сырое лето

Минеральная мульча для защиты томатов

Каждый дачник мечтает о здоровом урожае томатов без признаков фитофторы. Есть много способов обработки почвы и растений, но большинство из них не дают 100% гарантии.

Однако есть один малоизвестный, но очень эффективный агротехнический прием, который способен полностью решить проблему грибковых заболеваний в теплице. Речь идет про мульчирование.

В тепличных условиях все основные заболевания, такие как фитофтора, приходят именно из земли. Патогенные грибки зимуют в грунте, а с наступлением тепла поднимаются вверх. Поэтому необходимо создать физический барьер, который не позволит грибку выбраться на поверхность.

Минеральная мульча из песка

Подготовьте почву обычным способом, высадите рассаду и засыпьте всю поверхность грядки чистым речным песком. Слой должен быть толстым - не менее 5 см.

Песок абсолютно нейтрален, в нем нет питательной среды для грибков. Патогены, которые живут в почве, просто не могут преодолеть такую преграду и пробиться наружу.

При этом песок отлично выполняет все функции мульчи:

пропускает воду и жидкие подкормки;

не дает почве пересыхать и перегреваться;

предотвращает рост сорняков.

Минусы метода

Песка нужно много, причем он должен быть именно речным, чистым, без примесей глины.После окончания сезона песок необходимо полностью убрать из теплицы.

Если этого не сделать, он помешает перекопке и подготовке грунта к следующему году. Отработанный песок можно использовать для хозяйственных нужд за пределами огорода.

Вывод

Мульчирование грядок в теплице песком - это действительно рабочий метод, который гарантирует защиту от фитофторы и кладоспориоза даже в сырое и холодное лето. Он требует физических усилий по засыпке и последующей уборке материала, но результат того стоит, отмечает "Цветочная няша".