Вопросы о Петербурге / Какие документы нужны для межевания земельных участков в Санкт-Петербурге?
Какие документы нужны для межевания земельных участков в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 25 февраля 2026 13:05
 Проверено редакцией
дом, участок, земля
Global Look Press/Bulkin Sergey
В 2026 году для межевания земельного участка в Санкт‑Петербурге нужны определённые документы, а сама процедура включает несколько этапов,

Для межевания земельного участка в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются определённые документы, а процедура включает несколько этапов. Межевание необходимо, если нужно уточнить границы участка, продать его, объединить или разделить, а также при спорах с соседями или для постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт.

Необходимые документы

Правоустанавливающие документы на земельный участок. Это может быть:

  • выписка из ЕГРН (срок действия — 30 дней с момента выдачи);
  • договор купли-продажи, дарения или мены с отметкой о регистрации;
  • свидетельство о праве на наследство;
  • решение суда о признании права собственности;
  • постановление администрации о предоставлении участка.
  • Если участок зарегистрирован до 15 июля 2016 года, может потребоваться свидетельство о праве собственности.
  • Документы, удостоверяющие личность. Для физических лиц — паспорт гражданина РФ. Если участок в долевой собственности, нужны паспорта всех собственников или нотариальная доверенность от отсутствующих.
  • Для юридических лиц потребуются: устав организации с последними изменениями, выписка из ЕГРЮЛ (срок действия — 30 дней), приказ о назначении руководителя, доверенность на представителя (при необходимости).
  • Кадастровый план территории (схема кадастрового квартала, где расположен участок).
  • Акт согласования границ с соседями. Этот документ подтверждает отсутствие споров с владельцами смежных участков.

Дополнительные документы в зависимости от категории земель:

Для участков ИЖС в черте Санкт-Петербурга потребуются градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), постановление о присвоении адреса, технические условия на подключение к инженерным сетям, акт обследования участка (для застроенных территорий).

С 1 марта 2022 года при межевании участков в исторической части Санкт-Петербурга требуется заключение КГИОП о возможности проведения земляных работ.

Также дополнительные документы понадобятся при особых ситуациях, например при разделе или объединении участков.

Для проведения межевания необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который имеет действующий квалификационный аттестат и состоит в саморегулируемой организации (СРО). Инженер проведёт геодезические работы, подготовит межевой план и поможет с согласованием границ. Готовый межевой план подаётся в Росреестр через МФЦ, портал Госуслуг или сайт Росреестра.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
