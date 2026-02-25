Какие документы нужны для межевания земельных участков в Санкт-Петербурге?

Для межевания земельного участка в Санкт-Петербурге в 2026 году потребуются определённые документы, а процедура включает несколько этапов. Межевание необходимо, если нужно уточнить границы участка, продать его, объединить или разделить, а также при спорах с соседями или для постановки объекта недвижимости на кадастровый учёт.
Необходимые документы
Правоустанавливающие документы на земельный участок. Это может быть:
- выписка из ЕГРН (срок действия — 30 дней с момента выдачи);
- договор купли-продажи, дарения или мены с отметкой о регистрации;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда о признании права собственности;
- постановление администрации о предоставлении участка.
- Если участок зарегистрирован до 15 июля 2016 года, может потребоваться свидетельство о праве собственности.
- Документы, удостоверяющие личность. Для физических лиц — паспорт гражданина РФ. Если участок в долевой собственности, нужны паспорта всех собственников или нотариальная доверенность от отсутствующих.
- Для юридических лиц потребуются: устав организации с последними изменениями, выписка из ЕГРЮЛ (срок действия — 30 дней), приказ о назначении руководителя, доверенность на представителя (при необходимости).
- Кадастровый план территории (схема кадастрового квартала, где расположен участок).
- Акт согласования границ с соседями. Этот документ подтверждает отсутствие споров с владельцами смежных участков.
Дополнительные документы в зависимости от категории земель:
Для участков ИЖС в черте Санкт-Петербурга потребуются градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), постановление о присвоении адреса, технические условия на подключение к инженерным сетям, акт обследования участка (для застроенных территорий).
С 1 марта 2022 года при межевании участков в исторической части Санкт-Петербурга требуется заключение КГИОП о возможности проведения земляных работ.
Также дополнительные документы понадобятся при особых ситуациях, например при разделе или объединении участков.
Для проведения межевания необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который имеет действующий квалификационный аттестат и состоит в саморегулируемой организации (СРО). Инженер проведёт геодезические работы, подготовит межевой план и поможет с согласованием границ. Готовый межевой план подаётся в Росреестр через МФЦ, портал Госуслуг или сайт Росреестра.