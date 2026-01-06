Приехал из Голландии и бредил лезвиями на ногах: как Петр I подсадил Россию на фигурное катание

Сегодня зимняя прогулка на катке кажется чем-то привычным. Но когда-то коньки в России были не развлечением, а прежде всего способом передвижения по льду — задолго до того, как стали массовым зимним хобби.

До Петра: коньки уже были

Первые коньки появились в России ещё до голландского путешествия Петра I. Они были деревянными, с длинным узким лезвием, загнутым спереди, и использовались в быту: чтобы быстрее перемещаться, охотиться и согреться в морозы.

Что сделал Пётр I на самом деле

Император не привёз коньки в Россию — он сделал их модными. После поездки в Голландию он сам катался на льду, показывая, что это занятие подходит и дворянам. По преданию, Пётр даже закреплял коньки прямо на сапоги и приказал наладить их производство в Туле.

В это же время закрепилось и само слово "коньки" — исконно русское, происходящее от слова "конь": лезвия тогда часто украшали фигурками конских голов.

Краткий спад — и возвращение моды

После смерти Петра дворяне почти перестали кататься. В XVIII веке коньки использовали редко и в основном частным образом — известно лишь, что Суворов любил такую зимнюю забаву.

XIX век: коньки выходят в свет

Затем привычка вернулась — благодаря молодёжи и столичным городам. В Петербурге коньки стали удобным средством перемещения по замёрзшим рекам и каналам. Среди катавшихся — воспитанники кадетских корпусов и студенты. Пушкин описывал катание с восторгом:

"Как весело, обув железом острым ноги…"

Из Петербурга мода пришла в Москву: катались на Петровке, в саду "Эрмитаж", на Патриарших, а позже катки стали появляться по всей стране.

Итог

К концу XIX века мечта Петра сбылась: коньки стали любимым зимним развлечением в России, для детей и взрослых. А современная форма — ботинки с крепкой шнуровкой и стальным полозом — окончательно сложилась уже в XX веке.