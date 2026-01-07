Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме

Китайский дворец, часть "Собственной дачи" Екатерины II, задумывался как закрытая резиденция императрицы. Сюда приглашали лишь самых доверенных гостей.
Снаружи он выглядит сдержанно, но внутри открывается мир роскоши, причудливых стилей и художественных экспериментов XVIII века.
Интерьеры без повторений
Анфилада парадных залов впечатляет названиями: Стеклярусный кабинет, Зал муз, Розовая и Голубая гостиные, Китайские кабинеты. Каждый интерьер уникален — ни один дверной проём или панель не повторяются.
Стеклярусное чудо
Главная гордость дворца — Стеклярусный кабинет. Его стены украшены двенадцатью панно, созданными из тысяч стеклянных трубочек и шёлка-синели. На сверкающем фоне оживают птицы, растения и бабочки.
Это единственный в России и крайне редкий в Европе пример подобного искусства, сохранившийся в первозданном виде.
Живопись и паркеты
Для дворца заказывали плафоны у лучших венецианских художников XVIII века, среди которых Стефано Торелли и Серафино Бароцци. Не менее поражают паркеты — 722 квадратных метра мозаики из пятнадцати пород дерева.
По богатству узоров и мастерству исполнения они не имеют равных в мире.
Чудо века
Китайский дворец — яркое воплощение вкусов Екатерины II и европейской моды XVIII столетия. Скромный снаружи, он хранит внутри богатство, которое искусствовед Игорь Грабарь называл "подлинным чудом, полным чудес XVIII века".