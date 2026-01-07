Городовой / Город / Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме
Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме

Опубликовано: 7 января 2026 23:00
 Проверено редакцией
Китайский дворец
Кабинет из стекла и розовая гостинная: тайна Китайского Екатерининского дворца в Ораниенбауме
Городовой ру

За строгим фасадом скрываются фантастические интерьеры

Китайский дворец, часть "Собственной дачи" Екатерины II, задумывался как закрытая резиденция императрицы. Сюда приглашали лишь самых доверенных гостей.

Снаружи он выглядит сдержанно, но внутри открывается мир роскоши, причудливых стилей и художественных экспериментов XVIII века.

Интерьеры без повторений

Анфилада парадных залов впечатляет названиями: Стеклярусный кабинет, Зал муз, Розовая и Голубая гостиные, Китайские кабинеты. Каждый интерьер уникален — ни один дверной проём или панель не повторяются.

Стеклярусное чудо

Главная гордость дворца — Стеклярусный кабинет. Его стены украшены двенадцатью панно, созданными из тысяч стеклянных трубочек и шёлка-синели. На сверкающем фоне оживают птицы, растения и бабочки.

Это единственный в России и крайне редкий в Европе пример подобного искусства, сохранившийся в первозданном виде.

Живопись и паркеты

Для дворца заказывали плафоны у лучших венецианских художников XVIII века, среди которых Стефано Торелли и Серафино Бароцци. Не менее поражают паркеты — 722 квадратных метра мозаики из пятнадцати пород дерева.

По богатству узоров и мастерству исполнения они не имеют равных в мире.

Чудо века

Китайский дворец — яркое воплощение вкусов Екатерины II и европейской моды XVIII столетия. Скромный снаружи, он хранит внутри богатство, которое искусствовед Игорь Грабарь называл "подлинным чудом, полным чудес XVIII века".

Автор:
Елизавета Астахова
Город
