Не станет вторым Мурино: под Петербургом строят новый город на советский лад

Что происходит на юге Северной столицы и почему горожане смотрят на это скептически?

Пока жители Северной столицы заняты привычными заботами — пробками на Невском и обсуждением цен на недвижимость, в Пушкинском районе разворачивается грандиозный, но неприметный для широкой публики проект.

Он обещает в корне изменить ландшафт агломерации в течение ближайших лет. Речь идет о создании нового многофункционального города, ядром которого выступает научный кластер — ИТМО Хайпарк.

Логика наоборот: Сначала работа, потом жильё

Суть проекта в его радикально иной логике. Если традиционно в России возникали “спальные районы”, которые позже обрастали рабочими местами и инфраструктурой, то здесь всё выстроено в обратном порядке, как в советские времена.

Центральный элемент — второй кампус Университета ИТМО, вокруг которого формируется Технологическая долина.

Формально ИТМО Хайпарк — это “научно-технологический кластер федерального уровня”.

Однако, если убрать официальный язык, становится ясно: вокруг лабораторий, исследовательских центров, стартапов и индустриальных проектов, сконцентрированных вокруг ИТМО, будет расти жилая и социальная инфраструктура.

“То есть логика здесь обратная привычной: сначала создают рабочие места и среду, а уже потом — жильё и инфраструктуру”.

Идея заключается в том, чтобы устранить ежедневные многочасовые маятниковые миграции, позволяя специалистам “жить и работать в одной локации”.

Ядро: Кампус ИТМО и Технологическая долина

Второй кампус ИТМО станет центром притяжения для студентов, ученых и специалистов со всего мира. Здесь разместятся учебные корпуса, клуб, центры информационных технологий, фотоники и квантовых технологий, а также центр наук о жизни и здоровье.

Акцент ставится на прикладные исследования, магистратуру и аспирантуру, чтобы разработки немедленно находили путь в производство.

Параллельно с этим, Технологическая долина предлагает компаниям-резидентам возможность за собственный счет возводить офисы и исследовательские центры.

Близость к университету обеспечивает быструю интеграцию новых решений в реальные проекты.

Город-спутник «Южный»: Архитектура против “муравейников”

ИТМО Хайпарк — это ядро. А вокруг него, на территории свыше 2 000 гектаров, вырастает город-спутник «Южный». Именно «Южный» призван обеспечить научный центр всей необходимой инфраструктурой.

Проект вызывает скепсис, поскольку его сравнивают с уже существующими пригородами.

Жители высказывают опасения:

“В сухом остатке, только Киевского шоссе, которое с вводом в строй жилья в Южном и на Пулковских высотах тоже будет плотно стоять на въезд в город”.

Однако представители проекта настаивают на принципиальном отличии от Кудрово и Мурино.

“Кудрово и Мурино начинались с жилья. Рабочие места, транспорт и инфраструктура догоняли потом”.

В «Южном» же ядром является научный центр с десятками тысяч потенциальных рабочих мест, рассчитанный примерно на 50 тысяч человек.

В застройке сделан сознательный отказ от высотных “муравейников”. Запланировано возведение кирпично-монолитных домов этажностью “от 4 до 10 этажей”, с закрытыми дворами без машин и квартирами с готовым ремонтом.

Социальная нагрузка также учтена: предусмотрены 16 школ, 37 детских садов и 9 медицинских учреждений. Все это выглядит как “попытка сразу создать нормальную городскую среду, а не просто место, где ночуют”.

Транспортный вопрос и взгляд в будущее

Главный аргумент критиков — удаленность и проблемы с выездом в город.

“Московское шоссе от Московской Славянки до Шушар днём одна сплошная пробка”.

Однако проект предусматривает близость к Киевскому шоссе, Московскому шоссе и новой платной трассе М11. Железнодорожная станция «Лесное» предлагает связь с Балтийским вокзалом.

“Несколько лет назад (4-5) писали об этом проекте. Что же сделано за эти годы?. Или опять одни проекты “а ля метро”?” — задаются вопросом петербуржцы.

Первое жильё в проекте обещают построить в 2027 году. Застройщики уверены, что наличие мощного центра притяжения, как ИТМО Хайпарк, гарантирует устойчивый спрос.

Покупка жилья здесь рассматривается не только как возможность жить рядом с работой, но и как “инвестиция под аренду”, поскольку спрос формируется не искусственно, а логикой самого кластера.

ИТМО Хайпарк и «Южный» — это долгосрочная ставка. Это проект “про тех, кто умеет задавать себе вопрос не только «удобно ли мне сейчас», а каким это место станет завтра”. Петербург меняется, и эти изменения происходят тихо, но системно.

