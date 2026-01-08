Секретные источники святой воды и потаённые купели: как необычно провести Крещение в Петербурге: адреса, расписание, главные традиции

Ежегодно 19 января православные отмечают Крещение Господне — один из важнейших церковных праздников в России, связанный с воспоминанием крещения Иисуса Христа в реке Иордан. В 2026 году дата, как всегда, остаётся неизменной.

Главными символами этого дня являются освящённая вода и традиция купания в проруби.

Среди горожан и гостей Санкт-Петербурга особой популярностью пользуется погружение в специально подготовленные купели — для многих этот обряд стал неотъемлемой частью Крещения.

Купание проводится в ночь с 18 на 19 января, хотя участие возможно и в любое время в течение дня. Церковь не устанавливает строгих рамок для этого обычая, важно лишь осознанно подходить к процессу с учётом своих сил и состояния здоровья.

За сутки до празднования, 18 января, православные готовятся к Крещенскому вечеру, который называют также навечерием.

В этот день принято соблюдать строгий пост и ужинать блюдами без мяса, а главным считается сочиво — смесь зёрен с мёдом, орехами и сухофруктами.

Завершает пост торжественным богослужением литургия 19 января. После неё разрешается разговляться, часто на праздничном столе появляются мясные блюда, причём давно повелось ставить либо нечётное число угощений, либо соблюдать число 12.

Для верующих в Санкт-Петербурге традиционно распахивают двери многие исторические церкви, где проходят утренние и ночные службы.

Утром 18 января совершают литургию с первым Великим освящением воды, вечером проходит торжественное богослужение, а утром следующего дня совершается второе освящение.

Начало торжеств отмечают не только церковными обрядами, но и освящением воды, которую можно набрать и унести домой. С этим праздником связывают множество народных примет — в частности, по погоде 19 января судят о предстоящем годе.

Места для купания в Санкт-Петербурге ежегодно определяются муниципалитетом и службой чрезвычайных ситуаций.

Безопасные купели обустраиваются под контролем специалистов, а полный список актуальных адресов размещается на городских порталах ближе к празднику.

Для купания выделяют только специально подготовленные и охраняемые водоёмы.

Точные адреса появятся на официальных ресурсах в начале января 2026 года.

Использовать для погружения несанкционированные точки не следует — это может привести к чрезвычайным ситуациям.

Врачи и специалисты по безопасности каждый год напоминают: погружение в ледяную воду — это стресс и для взрослых, и для детей. Следует внимательно прислушиваться к своему самочувствию и соблюдать основные рекомендации специалистов.

Во время праздника рекомендуется надевать тёплую одежду, избегать алкоголя и проводить в воде не более одной-двух минут. После купания обязательно нужно согреться и выпить горячего чая, а людям с хроническими заболеваниями лучше отказаться от ритуала и ограничиться участием в службах.

Главное в Крещении — духовная составляющая, и каждый сам решает, как встретить этот день: набрать освящённой воды, поучаствовать в богослужении или попробовать силы в погружении. Главное, чтобы все поступки были обдуманными и не навредили здоровью.

