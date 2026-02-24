Как чистить эмалированные кастрюли и чугунные сковородки: 6 способов для разных материалов

Как очистить разные виды посуды, каждому материалу - своё средство.

Чистка посуды - одна из важных задач хозяек. По тому, как сияют её сковородки и кастрюли, можно сказать о чистоплотности хранительницы очага. Если они в копоти, нагаре и разводах, то и хозяюшка это, мягко говоря, не очень умелая.

При этом для того, чтобы вся посуда сверкала чистотой, недостаточно одного средства, которым мы привыкли мыть тарелки, в каждому материалу необходим свой подход.

О способах чистки посуды рассказывают на канале "Быстрая уборка", стоит их для себя сохранить.

Чугунная посуда

Этот материал хорошо чистить половинкой сырой картофелины, на которую насыпали крупную соль. Поверхность вы не поцарапаете, при этом отчистится она проще простого.

Антипригарные сковородки

Этот тип покрытия хорошо чистить смесью воды, уксуса и моющего средства. Добавили пару ложек на стакан воды, прокипятили, и все остатки жира растворятся.

Стекло

Стеклянные кастрюли и формы мыть только горячей водой и средством для посуды. Отмываются они хорошо, жирного налёта не остаётся.

Нержавеющая сталь

"Нержавейку" хорошо отмывает горячая воды с добавлением небольшого количества питьевой соды. Некоторые чистят металлическими губками, но делать этого не рекомендуется, на покрытии остаются мелкие царапины.

Керамика

Керамическая посуда отмывается водой с добавлением уксуса и средства для мытья посуды. Залейте, замочите, оставьте на некоторое время.

Эмаль

Эмалированная посуда отлично отмывается горячей водой с содой. Насыпьте порошок на губку и трите ей поверхность. Загрязнения отойдут.

Совет

Если у вас газовая плита, то мыть посуд стоит сразу после приготовления пищи. газовые нагар и налт спустя время отмыть гораздо сложнее, лучше расправиться с ними сразу.

