Городовой / Полезное / Как чистить эмалированные кастрюли и чугунные сковородки: 6 способов для разных материалов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
95 копеек довели петербуржца до суда: иск на 15 тысяч за «призрачный» счёт Город
Как живет поселок, где проходила государственная граница между СССР и Финляндией – история населённого пункта Полезное
РЖД снижает цены: Ласточка и Аврора дешевле до конца апреля Город
Город, в котором нет светофоров - аварий от этого больше не становится: курорт популярен у российских туристов Полезное
Не перец, а трудоголик какой-то: вяжет плоды как заведенный и в жару, и в холода – урожай выдает тазами даже на Севере Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как чистить эмалированные кастрюли и чугунные сковородки: 6 способов для разных материалов

Опубликовано: 24 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Как чистить эмалированные кастрюли и чугунные сковородки: 6 способов для разных материалов
Как чистить эмалированные кастрюли и чугунные сковородки: 6 способов для разных материалов
Legion-Media
Как очистить разные виды посуды, каждому материалу - своё средство.

Чистка посуды - одна из важных задач хозяек. По тому, как сияют её сковородки и кастрюли, можно сказать о чистоплотности хранительницы очага. Если они в копоти, нагаре и разводах, то и хозяюшка это, мягко говоря, не очень умелая.

При этом для того, чтобы вся посуда сверкала чистотой, недостаточно одного средства, которым мы привыкли мыть тарелки, в каждому материалу необходим свой подход.

О способах чистки посуды рассказывают на канале "Быстрая уборка", стоит их для себя сохранить.

Чугунная посуда

Этот материал хорошо чистить половинкой сырой картофелины, на которую насыпали крупную соль. Поверхность вы не поцарапаете, при этом отчистится она проще простого.

Антипригарные сковородки

Этот тип покрытия хорошо чистить смесью воды, уксуса и моющего средства. Добавили пару ложек на стакан воды, прокипятили, и все остатки жира растворятся.

Стекло

Стеклянные кастрюли и формы мыть только горячей водой и средством для посуды. Отмываются они хорошо, жирного налёта не остаётся.

Нержавеющая сталь

"Нержавейку" хорошо отмывает горячая воды с добавлением небольшого количества питьевой соды. Некоторые чистят металлическими губками, но делать этого не рекомендуется, на покрытии остаются мелкие царапины.

Керамика

Керамическая посуда отмывается водой с добавлением уксуса и средства для мытья посуды. Залейте, замочите, оставьте на некоторое время.

Эмаль

Эмалированная посуда отлично отмывается горячей водой с содой. Насыпьте порошок на губку и трите ей поверхность. Загрязнения отойдут.

Совет

Если у вас газовая плита, то мыть посуд стоит сразу после приготовления пищи. газовые нагар и налт спустя время отмыть гораздо сложнее, лучше расправиться с ними сразу.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как необходимо правильно варить свёклу.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью