Вы всегда варили свёклу неправильно: И она теряла цвет и вкус - 4 хитрости
Вы всегда варили свёклу неправильно: И она теряла цвет и вкус - 4 хитрости

Опубликовано: 23 февраля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Legion-Media
Советы по варке свёклы чтобы она получилась максимально мягкой и вкусной.

Наступает пост, в меню входит большое количество блюд из овощей. Идин из фаворитов на столе в это период - свёкла, из неё готовят салаты, запекают, добавляют в постный борщ.

Но далеко не у всех хозяек овощ после варки получается сладким и сочным. Конечно, всё зависит от сорта, но и способ приготовления играет немаловажную роль.

На канале "Готовим с душой" рассказывают, какие ошибки при варке свёклы допускают хозяйки, в итоге овощное блюдо получается невкусным.

1 ошибка

Многие хозяйки уверены, что если почистить свёклу до варки, то она приготовится в разы быстрее. Это ошибка, в итоге в воду выходит сок, овощ получается блёклым и не сладким.

Как верно

Варите свёклу в кожуре, вы заметите, что при этом способе варки и кастрюля меньше пачкается, так как овощ не пускает сок в воду.

2 ошибка

Некоторые солят воду при варке, считая, что так овощ получится более насыщенным. Соль не только не добавляет вкуса плоду, но и делает мякоть более жесткой.

Как верно

Вместо соли добавьте в воду при варке 1-2 ложки сахарного песка. Это поможет свёкле свариться быстрее.

Если вы хотите приготовить свёклу не только вкусно, но и максимально быстро, то вам понадобятся следующие хитрости от опытных хозяек.

3 ошибка

Большинство хозяек кладёт свёклу в кастрюлю с холодной водой. Кажется, что так верно, но и тут кроется ошибка.

Как верно

Правильно - класть овощи в уже закипевшую воду. Это сохранит их сладость, получится максимально сочно и вкусно.

4 ошибка

Если вы всегда обрезаете "хвостики" перед варкой, то тоже поступаете не правильно. Да, они занимают место, но обрезав лишнее вы нарушаете целостность шкурки, повторяя 1 ошибку.

Как верно

Перед варкой овощи нужно тщательно вымыть. Если есть длинная ботва, обрезать её ножницами, но не затрагивать шкурку.

Издание "Городовой" рассказывало, как готовить вкусняшку к чаю на основе кефира.

Автор:
Марина Котова
Полезное
