Пол-ложки в тесто - драники не впитают лишнее масло: жарим без тонны жира и пригарин - секрет белорусских хозяек

Драники — визитная карточка белорусской кухни, но даже у опытных хозяек они иногда получаются слишком жирными или подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Белорусские кулинары знают несколько простых, но эффективных секретов, которые помогут добиться идеального результата.
Главный секрет: чтобы масло не впиталось, в тесто добавляют по полчайной ложки уксуса на килограмм картофеля. Драники получаются румяными и хрустящими, но не жирными, а сам уксус на вкус блюда не влияет, пишут Белновости.
Для правильных драников - правильный картофель
Для драников лучше использовать немолодой картофель с плотной кожурой — он содержит больше крахмала и лучше держит форм. Натирать картофель рекомендуется на мелкой тёрке или пропустить его через мясорубку. Лук лучше натирать вместе с картофелем и быстро смешивать, чтобы картошка не потемнела.
Огонь должен быть средним. На слабом огне драники будут впитывать масло и останутся бледными, на слишком сильном — подгорят снаружи, оставаясь сырыми внутри.
С одной стороны драники жарят без крышки, чтобы испарилась лишняя влага и образовалась хрустящая корочка. После переворачивания сковороду накрывают — так драники хорошо пропекутся внутри.
Бабушкин способ обжарки
Самый ароматный вариант — жарить драники на смеси растительного масла и сала. На сковороду наливают немного масла и топят несколько кусочков сала. Пожаренные на нем драники не пригорают, не впитывают лишний жир и приобретают насыщенный вкус и красивую корочку.
Готовые драники перед подачей на несколько секунд выкладывают на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла. Подают горячими со сметаной, зеленью или чесночным соусом.
