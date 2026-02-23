Пол-ложки в тесто - драники не впитают лишнее масло: жарим без тонны жира и пригарин - секрет белорусских хозяек

Новости по теме

Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники

Перейти

Не сорт, а урожайный конвейер: собираем по 15 клубней с куста даже в холода – картофель вкуснее мяса – и никакой фитофторы

Перейти

Не начинка, а искушение: получается нежнее сливочного масла, сытная и вкусная – идеальна для блинов

Перейти

Сыплю 1 горсть в лунку - собираю здоровый картофель: проволочник и медведка обходят участок стороной

Перейти

Не соленая грудинка, а деликатес: получается нежнее сливочного масла – просто тает во рту

Перейти