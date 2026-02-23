Городовой / Полезное / Пол-ложки в тесто - драники не впитают лишнее масло: жарим без тонны жира и пригарин - секрет белорусских хозяек
Пол-ложки в тесто - драники не впитают лишнее масло: жарим без тонны жира и пригарин - секрет белорусских хозяек

Опубликовано: 23 февраля 2026 02:18
Legion-Media
Как пожарить драники, чтобы не были слишком жирными

Драники — визитная карточка белорусской кухни, но даже у опытных хозяек они иногда получаются слишком жирными или подгорают снаружи, оставаясь сырыми внутри. Белорусские кулинары знают несколько простых, но эффективных секретов, которые помогут добиться идеального результата.

Главный секрет: чтобы масло не впиталось, в тесто добавляют по полчайной ложки уксуса на килограмм картофеля. Драники получаются румяными и хрустящими, но не жирными, а сам уксус на вкус блюда не влияет, пишут Белновости.

Для правильных драников - правильный картофель

Для драников лучше использовать немолодой картофель с плотной кожурой — он содержит больше крахмала и лучше держит форм. Натирать картофель рекомендуется на мелкой тёрке или пропустить его через мясорубку. Лук лучше натирать вместе с картофелем и быстро смешивать, чтобы картошка не потемнела.

Огонь должен быть средним. На слабом огне драники будут впитывать масло и останутся бледными, на слишком сильном — подгорят снаружи, оставаясь сырыми внутри.

С одной стороны драники жарят без крышки, чтобы испарилась лишняя влага и образовалась хрустящая корочка. После переворачивания сковороду накрывают — так драники хорошо пропекутся внутри.

Бабушкин способ обжарки

Самый ароматный вариант — жарить драники на смеси растительного масла и сала. На сковороду наливают немного масла и топят несколько кусочков сала. Пожаренные на нем драники не пригорают, не впитывают лишний жир и приобретают насыщенный вкус и красивую корочку.

Готовые драники перед подачей на несколько секунд выкладывают на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки масла. Подают горячими со сметаной, зеленью или чесночным соусом.

Ранее Городовой рассказал, какие города Беларуси стоит увидеть туристу, помимо Минска и Бреста.

Алина Владимирова
Полезное
