Не только Минск и Брест: 9 городов Беларуси, которые стоит увидеть - сказочно красиво

Беларусь — страна с тысячелетней историей, где каждый город хранит свою уникальную легенду. Здесь средневековые замки соседствуют с уютными пешеходными улицами, а величественные соборы отражаются в зеркальных гладях озер. Представляем 9 городов, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.
Полоцк
Древнейший город Беларуси, первое упоминание о котором относится к 862 году. Именно здесь зарождалась белорусская государственность и письменность.
Что посмотреть:
- Софийский собор — первая каменная постройка на территории Беларуси (1044–1066 гг.), памятник архитектуры XI–XVIII веков
- Спасо-Евфросиниевский монастырь с уникальным Спасо-Преображенским храмом XII века, где сохранились фрески того времени.
- Музей белорусского книгопечатания и Музей-библиотека Симеона Полоцкого в здании бывшей Братской школы
- Красный мост — место кровопролитных боев 1812 года.
- Домик Петра I (1692 г.), где останавливался царь во время Северной войны.
Витебск
Город с богатым культурным наследием, родина Марка Шагала и столица знаменитого фестиваля «Славянский базар».
Что посмотреть:
- Ратуша — одна из старейших в Беларуси, символ магдебургского права
- Успенский собор, величественно возвышающийся над Двиной
- Дом-музей Марка Шагала, где художник «обрел краску своего искусства»
- Летний амфитеатр — главная сцена фестиваля искусств
- Благовещенская церковь XII века — уникальный памятник древнего зодчества
- Пешеходные улицы со старинной застройкой и уютными кафе
Несвиж
Город-легенда, где находится знаменитый замок Радзивиллов — место с мистической аурой и богатейшей историей.
Что посмотреть:
- Несвижский замок — резиденция могущественного рода Радзивиллов, объект ЮНЕСКО, где по легенде обитает призрак Черной Панны.
- Фарный костел (XVI в.) с фамильной усыпальницей Радзивиллов — третьей в мире после усыпальниц Бурбонов и Габсбургов
- Несвижская ратуша — старейшая среди сохранившихся в Беларуси, построена вскоре после получения городом магдебургского права
- Памятник Симону Будному — проповеднику и первопечатнику, основавшему в Несвиже типографию
- Пейзажные парки вокруг замка с живописными прудами
Гродно
Город с уникальной атмосферой европейского средневековья, где история оживает на каждом шагу.
Что посмотреть:
- Старый замок — резиденция Стефана Батория с великолепным видом на Неман
- Фарный костел святого Франциска Ксаверия (XVII в.) с уникальным барочным алтарем и самыми старыми в Европе действующими часами
- Коложская церковь XII века — уникальный храм с древними фресками
- Пешеходная улица Советская с чугунными балконами, уютными кафе и ресторанами
Брест
Город-герой, где величественная крепость соседствует с уютными европейскими улочками.
Что посмотреть:
- Брестская крепость — мемориальный комплекс, символ мужества защитников в годы войны
- Пешеходная улица Советская с вечерней церемонией зажжения керосиновых фонарей
- Археологический музей «Берестье» с остатками древнего славянского поселения XIII века
- Музей спасенных ценностей с уникальной коллекцией икон и ювелирного искусства
- Музей железнодорожной техники под открытым небом
Гомель
Второй по величине город Беларуси, знаменитый великолепным дворцово-парковым ансамблем.
Что посмотреть:
- Дворец Румянцевых-Паскевичей — главная архитектурная жемчужина города в стиле классицизма
- Собор Святых Петра и Павла (начало XIX века) с богатейшим внутренним убранством
- Часовня-усыпальница князей Паскевичей в неоготическом стиле
- Парк площадью 34 гектара с аллеями, прудами и скульптурами
Пинск
Жемчужина белорусского Полесья, тихий провинциальный город с богатой историей и атмосферой.
Что посмотреть:
- Иезуитский коллегиум, где сейчас находится Музей белорусского Полесья с богатейшей археологической коллекцией
- Францисканский костел с самым старым в Беларуси действующим органом
- Набережная реки Пина и городской парк с военной техникой
Могилев
Город на Днепре с богатым культурным наследием и современным арт-пространством.
Что посмотреть:
- Ратуша — символ города, восстановленная в начале XXI века
- Собор Трех Святителей и Крестовоздвиженская церковь
- Пешеходная улица Ленинская с многочисленными скульптурами
- Звездная площадь с уникальной картой звездного неба
- Драматический театр — один из красивейших в Беларуси
Браслав
Город на берегу знаменитых Браславских озер — настоящий край голубых вод и живописных холмов.
Что посмотреть:
- Замковая гора — исторический центр с видом на город и озера, место легенд о тайных подземных ходах
- Костел Рождества Богородицы (1824 г.) в неороманском стиле с иконой «Царица озер»
- Церковь Успения Пресвятой Богородицы в бело-голубых цветах
- Браславский историко-краеведческий музей с богатой археологической коллекцией
- Музей традиционной культуры, где можно попробовать себя в ремеслах — ткачестве, гончарстве, плетении
Каждый из этих городов уникален по-своему. В Полоцке вы прикоснетесь к истокам, в Несвиже — окунетесь в аристократическую роскошь, в Браславе — насладитесь природой, а в Гродно и Витебске — почувствуете пульс современной культурной жизни.
