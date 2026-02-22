Городовой / Полезное / Не только Минск и Брест: 9 городов Беларуси, которые стоит увидеть - сказочно красиво
Не только Минск и Брест: 9 городов Беларуси, которые стоит увидеть - сказочно красиво

Опубликовано: 22 февраля 2026 14:43
Не только Минск и Брест: 9 городов Беларуси, которые стоит увидеть - сказочно красиво
Не только Минск и Брест: 9 городов Беларуси, которые стоит увидеть - сказочно красиво
Главные туристические объекты Беларуси 

Беларусь — страна с тысячелетней историей, где каждый город хранит свою уникальную легенду. Здесь средневековые замки соседствуют с уютными пешеходными улицами, а величественные соборы отражаются в зеркальных гладях озер. Представляем 9 городов, которые обязательно стоит увидеть своими глазами.

Полоцк

Древнейший город Беларуси, первое упоминание о котором относится к 862 году. Именно здесь зарождалась белорусская государственность и письменность.
Что посмотреть:

  • Софийский собор — первая каменная постройка на территории Беларуси (1044–1066 гг.), памятник архитектуры XI–XVIII веков
  • Спасо-Евфросиниевский монастырь с уникальным Спасо-Преображенским храмом XII века, где сохранились фрески того времени.
  • Музей белорусского книгопечатания и Музей-библиотека Симеона Полоцкого в здании бывшей Братской школы
  • Красный мост — место кровопролитных боев 1812 года.
  • Домик Петра I (1692 г.), где останавливался царь во время Северной войны.

Витебск

Город с богатым культурным наследием, родина Марка Шагала и столица знаменитого фестиваля «Славянский базар».
Что посмотреть:

  • Ратуша — одна из старейших в Беларуси, символ магдебургского права
  • Успенский собор, величественно возвышающийся над Двиной
  • Дом-музей Марка Шагала, где художник «обрел краску своего искусства»
  • Летний амфитеатр — главная сцена фестиваля искусств
  • Благовещенская церковь XII века — уникальный памятник древнего зодчества
  • Пешеходные улицы со старинной застройкой и уютными кафе

Несвиж

Город-легенда, где находится знаменитый замок Радзивиллов — место с мистической аурой и богатейшей историей.
Что посмотреть:

  • Несвижский замок — резиденция могущественного рода Радзивиллов, объект ЮНЕСКО, где по легенде обитает призрак Черной Панны.
  • Фарный костел (XVI в.) с фамильной усыпальницей Радзивиллов — третьей в мире после усыпальниц Бурбонов и Габсбургов
  • Несвижская ратуша — старейшая среди сохранившихся в Беларуси, построена вскоре после получения городом магдебургского права
  • Памятник Симону Будному — проповеднику и первопечатнику, основавшему в Несвиже типографию
  • Пейзажные парки вокруг замка с живописными прудами

Гродно

Город с уникальной атмосферой европейского средневековья, где история оживает на каждом шагу.
Что посмотреть:

  • Старый замок — резиденция Стефана Батория с великолепным видом на Неман
  • Фарный костел святого Франциска Ксаверия (XVII в.) с уникальным барочным алтарем и самыми старыми в Европе действующими часами
  • Коложская церковь XII века — уникальный храм с древними фресками
  • Пешеходная улица Советская с чугунными балконами, уютными кафе и ресторанами

Брест

Город-герой, где величественная крепость соседствует с уютными европейскими улочками.
Что посмотреть:

  • Брестская крепость — мемориальный комплекс, символ мужества защитников в годы войны
  • Пешеходная улица Советская с вечерней церемонией зажжения керосиновых фонарей
  • Археологический музей «Берестье» с остатками древнего славянского поселения XIII века
  • Музей спасенных ценностей с уникальной коллекцией икон и ювелирного искусства
  • Музей железнодорожной техники под открытым небом

Гомель

Второй по величине город Беларуси, знаменитый великолепным дворцово-парковым ансамблем.
Что посмотреть:

  • Дворец Румянцевых-Паскевичей — главная архитектурная жемчужина города в стиле классицизма
  • Собор Святых Петра и Павла (начало XIX века) с богатейшим внутренним убранством
  • Часовня-усыпальница князей Паскевичей в неоготическом стиле
  • Парк площадью 34 гектара с аллеями, прудами и скульптурами

Пинск

Жемчужина белорусского Полесья, тихий провинциальный город с богатой историей и атмосферой.
Что посмотреть:

  • Иезуитский коллегиум, где сейчас находится Музей белорусского Полесья с богатейшей археологической коллекцией
  • Францисканский костел с самым старым в Беларуси действующим органом
  • Набережная реки Пина и городской парк с военной техникой

Могилев

Город на Днепре с богатым культурным наследием и современным арт-пространством.
Что посмотреть:

  • Ратуша — символ города, восстановленная в начале XXI века
  • Собор Трех Святителей и Крестовоздвиженская церковь
  • Пешеходная улица Ленинская с многочисленными скульптурами
  • Звездная площадь с уникальной картой звездного неба
  • Драматический театр — один из красивейших в Беларуси

Браслав

Город на берегу знаменитых Браславских озер — настоящий край голубых вод и живописных холмов.
Что посмотреть:

  • Замковая гора — исторический центр с видом на город и озера, место легенд о тайных подземных ходах
  • Костел Рождества Богородицы (1824 г.) в неороманском стиле с иконой «Царица озер»
  • Церковь Успения Пресвятой Богородицы в бело-голубых цветах
  • Браславский историко-краеведческий музей с богатой археологической коллекцией
  • Музей традиционной культуры, где можно попробовать себя в ремеслах — ткачестве, гончарстве, плетении

Каждый из этих городов уникален по-своему. В Полоцке вы прикоснетесь к истокам, в Несвиже — окунетесь в аристократическую роскошь, в Браславе — насладитесь природой, а в Гродно и Витебске — почувствуете пульс современной культурной жизни.

Ранее Городовой рассказал, в каком российском городе есть средневековый рыцарский замок.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
