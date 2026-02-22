Тайны Мирского замка: призрак Белой Дамы, два скелета и подземный тоннель – ночью здесь может быть "весело"

Таинственные легенды Мирского замка

С любым замком неразрывно связаны легенды, и Мирский замок в Беларуси не является исключением, обладая богатой историей таинственности.

Впервые поселение Мир упоминается в летописях в 1434 году как частное владение Сеньки Гедыгольдовича. В тот период оно представляло собой обычную деревню, без каких-либо замковых сооружений. Строительство замка началось в 1522 году под руководством нового владельца, Юрия Ильинича.

Тайны Мирского замка: призрак Белой Дамы, два скелета и подземный тоннель – ночью здесь может быть "весело" - image 1

Легенда первая. Подземный тоннель

Существует предание о существовании длинного подземного тоннеля, соединяющего Мирский замок с Несвижским, расстояние между которыми составляет 40 километров. По этому тоннелю, согласно легенде, могла свободно проехать карета, запряженная тройкой лошадей. В 1812 году в подземелье были спрятаны золотые фигуры двенадцати апостолов, после чего вход был взорван. Тоннель до сих пор не обнаружен.

Легенды вторая и третья. Яблоневый сад и Белая Дама

В настоящее время у замка расположено живописное искусственное озеро. Однако ранее на этом месте находился прекрасный яблоневый сад. Князь Николай Святополк-Мирский, владевший имением в Мире, принял решение о создании озера и вырубке сада.

Весной, в период цветения деревьев, местные жители, следуя народным поверьям о возможных несчастьях и проклятиях, отказались вырубать сад. Князь, не желая терять время на суеверия, нанял для выполнения этой задачи сторонних работников.

В процессе создания озера регулярно происходили несчастные случаи, приведшие к гибели многих людей, включая сына местной жительницы, которую считали ведьмой. Согласно легенде, мать погибшего прокляла озеро, произнеся слова: «Пусть это озеро примет столько душ, сколько деревьев цвело в саду».

Первой жертвой стала 12-летняя княгиня Сонечка, после чего трагические инциденты продолжились. Существует поверье, что призрак Белой Девы (Софьи Святополк-Мирской) до сих пор обитает в усадьбе, оставляя за собой мокрые следы.

Легенда четвертая. Два скелета

В процессе реставрационных работ в замке, проводимых под руководством Михаила Святополк-Мирского, под полом одного из залов были обнаружены два скелета воинов. По указанию владельца, останки были перезахоронены на православном кладбище. Тем не менее, согласно преданию, в полночь под Новый год призраки этих воинов возвращаются в замок.

Гости, празднующие Новый год в замке, могут услышать звуки, напоминающие лязг мечей и крики.