Щепотка порошка в лунку – и рассада станет богатырской: листья зеленее изумруда – кусты мощные и коренастые
Опубликовано: 22 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Чем подкормить рассаду томатов при высадке в открытый грунт для ее лучшей приживаемости и быстрого роста

Оказывается, апельсиновая цедра содержит много калия и кальция: эти два микроэлемента укрепляют иммунитет и обеспечивают прочность стеблей. А при разложении корок выделяется азот, который запускает бурный рост зеленой массы.

Автор Дзен-канала «Огородные шпаргалки» подкормил свою рассаду порошком из высушенных апельсиновых корок и не мог нарадоваться результату: приживаемость заняла всего 6 дней, стебли вышли крепкими, листья – зелеными, ни один куст не пожелтел и не заболел.

Апельсиновые корки без плесени: секреты заготовки

Ошибкой будет разложить свежие корки и оставить их высыхать – они все заплесневеют. Высушивать их нужно быстро, поэтому лучший вариант – выложить цедру на батарее одним слоем, предварительно поместив ее на газету. А сверху положите еще один лист: так корки не раскрошатся от слишком стремительного пересыхания.

Если вы заметите белый налет, ничего страшного – протрите его тканью. А если появились черные или зеленые пятнышки, от корок придется избавляться.

Хранить корки следует в тканевых мешочках: в банках они запотеют и заплесневеют, а в картонных коробках станут легкой добычей мышей.

Высушенную кожуру можно перемолоть в кофемолке или измельчить в блендере.

Как использовать порошок из цедры

Важное замечание: порошок из высушенной цедры можно использовать только при высадке рассады в открытый грунт. Если вы добавите его в стаканы с семенами, то ростки заплесневеют и значительно отстанут в росте, а то и вовсе погибнут.

Итак, выкопайте ямку под томат и насыпьте на дно 1 чайную ложку порошка. Сверху засыпьте землей хотя бы на пару сантиметров – нельзя допустить, чтобы корни прикасались к порошку.

После этого достаточно высадить рассаду и полить ее водой комнатной температуры.

Ранее портал «Городовой» рассказал, каким натуральным спреем полезно опрыскивать растения для их защиты от вредителей и болезней.

Автор:
Татьяна Идулбаева
