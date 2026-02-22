Зажмите 2 кнопки на стиральной машине – и грязь с плесенью выйдут черными хлопьями: секретный режим чистки

Авторы блога Hi-Tech Mail (18+) поделились с хозяйками малоизвестным способом чистки стиральной машины. Больше ничего лить и сыпать в барабан не придется: "стиралка" очистится от грязи, плесени и остатков порошка самостоятельно. Достаточно лишь нажать 2 секретные кнопки.
По словам экспертов, на каждой модели стиральной машины режим самоочищения барабан активируется по разному.
LG
Чтобы очистить стиральную машину LG, достаточно одновременно нажать кнопки "Интенсивная" и "Без складок", удерживая их в течение 3 секунд, пока не появится надпись "tcL" (Tub Clean). Затем необходимо нажать кнопку "Старт/Пауза".
Hotpjint Ariston
Нужно одновременно нажать кнопку "Дополнительное полоскание" и "Быстрая стирка", удерживая их в течение 5 секунд, пока не появится звуковой сигнал. На более современных версиях с функцией сушки белья режим самоочистки включается путем нажатия кнопки "Функция пара" и "Дополнительное полоскание".
Indesit
Для самоочистки барабана следует нажать и удерживать кнопки "1/2 отжима" и "Легкая глажка". На более старых версиях срабатывает одновременное нажатие кнопок "А" и "В" в течение 5 секунд. Чистка длится 1 час 15 минут.
Samsung
На большинстве стиральных машин есть кнопка "Очистка барабана ECO" или ECO Drum Clean.
Если функция самоочистки не предусмотрена и включить этот режим нажатием кнопок не получается, то можно почистить барабан вручную. Для этого достаточно запустить цикл холостой стирки при температуре 90 градусов и с максимальным отжимом. Затем открыть дверцу на 2 часа, чтобы барабан просох.
