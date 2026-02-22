Если туя пожелтела от морозов - срочно: 1 ложка на ведро воды реанимирует хвойник за 24 часа, зеленые иголки попрут друг за другом

Декоративный внешний вид туи во многом определяется насыщенным зеленым цветом ее хвои. Однако после зимних холодов растение часто теряет свою привлекательность. Хвоя желтеет, а сама туя начинает слабеть. По мнению автора блога "Маленький сад на краю Вселенной", одной из причин такой проблемы может быть нехватка магния — важного элемента, который поддерживает здоровье кроны.
Подкормка на основе сульфата магния
Чтобы помочь хвойнику восстановиться, сразу после схода снега рекомендуется провести подкормку сульфатом магния. Для этого нужно приготовить особую жидкость. Растворите одну столовую ложку удобрения в десяти литрах теплой воды. Полученным составом следует обработать хвою с помощью опрыскивателя или пульверизатора, равномерно покрывая зеленую массу. Лучше всего проводить такую процедуру в пасмурный и сухой день, чтобы избежать ожогов и обеспечить максимальное усвоение питательных веществ.
Польза подкормки
Регулярные подкормки магнием в течение вегетационного периода помогут туе сохранить насыщенный зеленый цвет и укрепят иммунитет, повысят устойчивость к неблагоприятных факторам окружающей среды. Помимо магния, не менее важны и другие микро- и макроэлементы, которые способствуют активному росту и восстановлению тканей растения. Однако именно магний играет ключевую роль в процессе фотосинтеза, обеспечивая эффективное усвоение света и синтез хлорофилла.
Как ухаживать за туей после таяния снега
Кроме внесения удобрений, не стоит забывать и о правильном уходе за туей в целом. Важно своевременно удалять сухие и поврежденные ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов. Хорошая вентиляция снижает риск развития грибковых заболеваний и способствует более равномерному распределению влаги и питательных веществ.
Полив также играет значительную роль в поддержании здоровья туи. После зимы почва часто бывает пересушенной, поэтому регулярное увлажнение корневой зоны поможет растению быстрее восстановиться. Однако переувлажнение может привести к загниванию корней. Поэтому важно соблюдать баланс и ориентироваться на погодные условия и состояние почвы.
Не менее полезным будет мульчирование приствольного круга. Слой органической мульчи сохраняет влагу, подавляет рост сорняков.
