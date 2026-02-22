Городовой / Полезное / Один сосед купил Lada, второй - Chery: спустя 20 000 км разница в обслуживании шокировала обоих
Один сосед купил Lada, второй - Chery: спустя 20 000 км разница в обслуживании шокировала обоих

Опубликовано: 22 февраля 2026 17:45
 Проверено редакцией
legion-media
Сравнение Chery Tiggo 4 Pro и Lada Niva Travel

При выборе автомобиля многие до сих пор ориентируются на стереотипы: российское - значит простое и дешевое, а китайское - ненадежное. Однако реальность часто расставляет все по-своему.

Владельцы машин с одинаковым пробегом могут столкнуться с кардинально разными расходами. Один будет лишь изредка заезжать на плановое обслуживание. Второй же рискует превратить жизнь в бесконечный поиск запчастей.

Автоэксперт Андрей Якунин рассказал, что его сосед купил "легенду" - Lada Niva Travel, а он сам взял "китайца" - Chery Tiggo 4 Pro. Спустя 20 000 км разница в обслуживании шокировала обоих.

Неожиданная экономия на Chery Tiggo 4 Pro

Китайский кроссовер преподнес своему владельцу сюрприз. Главным открытием стало полное отсутствие каких-либо поломок. За год эксплуатации все визиты в сервис были исключительно плановыми.

Что было сделано за год:

  • два регламентных технических обслуживания;
  • замена масла, фильтров и стандартная диагностика.

Единственная особенность - легкая «задумчивость» мультимедиа при запуске в мороз. Итоговые затраты на обслуживание Chery Tiggo 4 Pro составили всего 34 500 рублей.

Суровая реальность владения Lada Niva Travel

Ситуация с отечественным внедорожником сложилась противоположная. Вместо предсказуемых трат владелец Lada Niva Travel столкнулся с чередой поломок. Плановое обслуживание действительно оказалось дешевле, но это была единственная экономия.

Список проблем начал накапливаться уже с маленького пробега:

  1. 5 000 км - загудел ступичный подшипник, а дилер отказался признавать случай гарантийным;
  2. 12 000 км - вышла из строя коробка передач;
  3. 18 000 км - умер генератор;
  4. 20 000 км - на кузове появились первые очаги коррозии.

Если сложить траты на плановые ТО и все внезапные ремонты Lada Niva Travel, получается сумма в 181 000 рублей. Плюс антикор и несколько недель простоя.

Результат

Простая и дешевая по задумке Lada обернулась финансовой ямой. Продать машину со ржавчиной и перебранной коробкой будет крайне сложно.

В то же время «одноразовый» Chery Tiggo 4 Pro продолжает исправно ездить, не отнимая нервов и денег. Выбор между понятными «болезнями» и спокойной эксплуатацией оказывается очевидным.

Ранее "Городовой" рассказал, почему россияне продают «китайцев» с пробегом в 5 000 км.

Автор:
Евгения Сухова
