Одно действие - и лоток стиральной машины сверкает: ни плесени, ни вони - драить пластик не придется

Опубликовано: 22 февраля 2026 17:55
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как очистить лоток стиральной машины от плесени

Лоток стиральной машины является рассадником бактерий из-за высокой влажности. Это способствует появлению неприятного запаха, плесени. Избежать проблемы удастся только с помощью чистки лотка.

Блогер Ирина Полянская справилась с проблемой без хлорки и прочих средств бытовой химии. Для удаления плесени, неприятного запаха понадобятся:

  • лимоны – 2 штуки;
  • уксус – 120 мл;
  • вода – 200 мл.

Выжимаем сок из двух лимонов, смешиваем с водой и уксусом. Извлекаем лоток из стиральной машины, ставим его в пластиковый таз. Заливаем сверху полученной жидкостью, оставляем на 10 минут для действия. В запущенных случаях время можно увеличить в два раза.

Далее начинаем чистить каждый элемент лотка с помощью щетки. Промываем деталь водой, даем обсохнуть, только после чего ставим ее на место. Для поддержания идеальной чистоты достаточно использовать средство один раз в два месяца.

Советы хозяйки:

«Обработка от плесени будет эффективной только в том случае, если кроме самого лотка вы прочистите и патрубки. Они также легко пачкаются, особенно при контакте с жесткой водой. На них образуется черный налет, состоящий из накипи и плесени».

«Чистящий состав можно использовать и для барабана стиральной машины. Залейте жидкость в барабан, далее запустите пустую стирку на высокой температуре. От накипи и неприятного запаха не останется и следа».

Автор:
Полина Аксенова
Полезное
