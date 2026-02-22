Одно действие - и лоток стиральной машины сверкает: ни плесени, ни вони - драить пластик не придется

Новости по теме

Зажмите 2 кнопки на стиральной машине – и грязь с плесенью выйдут черными хлопьями: секретный режим чистки

Перейти

Наносим губкой - и на 60°C: манжета стиральной машины скрипит от чистоты - ни налета, ни плесени

Перейти

Запах старого Петербурга: как клинеры борются с плесенью и сыростью

Перейти

Бум китайских б/у машин в Петербурге: молодые авто и российская сборка в тренде

Перейти

Такие машины не нужны даже китайцам: ржавеют, ломаются и выкачивают деньги - антирейтинг авто из Китая

Перейти