Одно действие - и лоток стиральной машины сверкает: ни плесени, ни вони - драить пластик не придется

Лоток стиральной машины является рассадником бактерий из-за высокой влажности. Это способствует появлению неприятного запаха, плесени. Избежать проблемы удастся только с помощью чистки лотка.
Блогер Ирина Полянская справилась с проблемой без хлорки и прочих средств бытовой химии. Для удаления плесени, неприятного запаха понадобятся:
- лимоны – 2 штуки;
- уксус – 120 мл;
- вода – 200 мл.
Выжимаем сок из двух лимонов, смешиваем с водой и уксусом. Извлекаем лоток из стиральной машины, ставим его в пластиковый таз. Заливаем сверху полученной жидкостью, оставляем на 10 минут для действия. В запущенных случаях время можно увеличить в два раза.
Далее начинаем чистить каждый элемент лотка с помощью щетки. Промываем деталь водой, даем обсохнуть, только после чего ставим ее на место. Для поддержания идеальной чистоты достаточно использовать средство один раз в два месяца.
Советы хозяйки:
«Обработка от плесени будет эффективной только в том случае, если кроме самого лотка вы прочистите и патрубки. Они также легко пачкаются, особенно при контакте с жесткой водой. На них образуется черный налет, состоящий из накипи и плесени».
«Чистящий состав можно использовать и для барабана стиральной машины. Залейте жидкость в барабан, далее запустите пустую стирку на высокой температуре. От накипи и неприятного запаха не останется и следа».
