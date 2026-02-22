Городовой / Вопросы о Петербурге / Не все мосты разводятся: в каком году в Питере построили разводные мосты и причем тут Шерлок Холмс
Не все мосты разводятся: в каком году в Питере построили разводные мосты и причем тут Шерлок Холмс

Опубликовано: 22 февраля 2026 17:37
Сколько в Санкт-Петербурге разводных мостов и когда их построили 

В Санкт-Петербурге мосты не просто инженерные сооружения, а настоящие символы. Разводные мосты через Неву и её рукава — одна из главных достопримечательностей Северной столицы.

Сколько разводных мостов в Санкт-Петербурге

Всего в Санкт-Петербурге насчитывается более 800 мостов. По официальным данным СПб ГБУ «Мостотрест» — организации, отвечающей за содержание городских переправ, — разводной механизм имеют 18, но не все поднимают регулярно.

Первый разводной мост

Первым постоянным разводным мостом через Неву стал Благовещенский мост. Его открыли в 1850 году в присутствии императора Николая I, который лично прошёл по нему. Это сооружение стало настоящим прорывом в мостостроении, разделив Большую Неву и Финский залив. Архитектурное оформление перил выполнил Александр Брюллов — старший брат знаменитого художника.

Дворцовый мост

Самый узнаваемый разводной мост города — Дворцовый. Его строительство началось в 1911 году, а завершилось уже в 1916-м. Автор проекта — архитектор Андрей Пшеницкий.

Другие известные разводные мосты

Троицкий мост (открыт в 1903 году к 200-летию Петербурга) — единственный мост, под которым ежегодно проходит парусник на празднике «Алые паруса». Его строили по проекту французской компании «Батиньоль».

Литейный мост (заложен в 1875 году) известен тем, что стоит на самом глубоком месте Невы — до дна 24 метра. Его перила с русалками, держащими герб города, выполнил архитектор Карл Рахау.

Большеохтинский мост (открыт в 1911 году) с его башнями-маяками часто снимается в кино — именно он сыграл роль Тауэрского моста в советском фильме о Шерлоке Холмсе.

Сегодня разводные мосты Петербурга — это не просто транспортные артерии, а настоящее шоу, объединяющее историю, архитектуру и романтику белых ночей.

Вопросы о Петербурге
