Новоселье с одобрения Минкульта: кто покупает квартиры в Питере в старых домах и какой ремонт предпочитает

Чем привлекают покупателей старые дома

В Санкт-Петербурге сохранилось около 6 000 домов XIX — начала XX века, построенных при последнем императоре. Квартиры с высокими потолками, лепниной, изразцовыми печами и метлахской плиткой манят тех, кто устал от спальных районов и бетонных коробок. Но покупка такого жилья — процесс сложный, а ремонт часто превращается в настоящее приключение с неожиданными находками и серьёзными затратами.

Кто покупает квартиры в старом фонде

Эксперты по недвижимости выделяют два типа покупателей квартир в старом фонде. Первые — приезжие с романтическими представлениями о жизни в центре, вдохновлённые туристическими прогулками. Вторые — местные жители, которые знают, чего хотят: потолки не ниже 3,2 метра, не второй и не третий двор, не чёрная лестница, не аварийная парадная.

При выборе обращают внимание на состояние дома: был ли капремонт, из чего выполнены перекрытия. Один из важнейших пунктов — охранный статус здания. В Петербурге около 3000 жилых домов являются объектами культурного наследия. Это накладывает серьёзные обязательства. Любая перепланировка в доме-памятнике требует согласования в течение года и затрат около миллиона рублей, а работы может выполнять только подрядчик с лицензией Министерства культуры.

Какой ремонт делают в квартирах в старых домах Питера

Ремонт в старом фонде — это всегда баланс между сохранением исторического наследия и созданием современного комфорта. И часто путь сохранения артефактов оказывается самым экономичным.

При ремонте в старом фонде неизбежно встаёт вопрос перепланировки. Узкие комнаты-«вагончики» объединяют арками, кухни переносят, санузлы расширяют. Но здесь важно учитывать ограничения: санузел нельзя размещать над кухней и жилой зоной соседей снизу. Если планируется объединение кухни с гостиной, придётся отказаться от газа и согласовывать увеличение мощности электросети — что не всегда допустимо в исторических домах.

Те, кто прошёл через покупку и ремонт в старом фонде, советуют не спешить выбрасывать найденные вещи. Старые двери после реставрации обретают вторую жизнь, из найденных досок можно сделать столешницы, а винтажные предметы становятся деталями, которые создают уникальную атмосферу.

Важно заранее оценить состояние коммуникаций. В ходе демонтажа часто выясняется, что простым ремонтом не обойтись: многолетние протечки приводят к поражённым грибком перекрытиям, а старая проводка требует полной замены.

