Когда сеять клубнику и землянику в феврале 2026 года - Лунный календарь дачника - осталось лишь 3 дня

Начало садово-огородного сезона для опытных дачников стартует уже в феврале. Посадив рассаду именно в это время, можно ускорить созревание урожая теплолюбивых овощей и ягод. Однако такой ранний старт подходит далеко не каждому виду растений и требует грамотного подхода.
Что важно знать о посеве в феврале
При посадке в феврале важно помнить, что период роста рассады увеличивается по срокам. Это позволяет растениям вырасти максимально ко времени перемещения в открытый грунт. Такие предствители будут отличаться повышенной продуктивностью. Тем не менее, нельзя забывать контролировать свет, температуру и уровень влажности. Иначе ростки вытянутся и ослабнут.
Оптимальные срок посева клубники и ягод
Оптимальные сроки посадки клубники зависят от географического положения региона. На юге страны посадку начинают в конце февраля-начале марта, тогда как в центральных областях предпочтительнее дождаться конца апреля-мая, когда воздух прогреется до стабильных +8...+10°C.
Важно отметить, что даже высаживая клубнику поздно, к примеру, в мае, реально собрать достойный урожай, выбирая ремонтантные сорта, независимо от типа рассады (с оголенными корнями или выращенной в кассетах).
Лунный календарь посева клубники
По рекомендациям Лунного календаря, наиболее удачные дни для посевов клубники в феврале 2026 года приходятся на 26-е, 27-е и 28-е числа месяца, пишет эксперт портала "Оазис в доме".
Однако важно понимать, что использование его для планирования посевных работ - лишь ориентир. Куда эффективнее учитывать реальную погоду и природные условия конкретного региона.
