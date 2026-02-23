Городовой / Полезное / Когда сеять клубнику и землянику в феврале 2026 года - Лунный календарь дачника - осталось лишь 3 дня
Когда сеять клубнику и землянику в феврале 2026 года - Лунный календарь дачника - осталось лишь 3 дня

Опубликовано: 23 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Лунный календарь посева земляники и клубники в феврале 2026 году 

Начало садово-огородного сезона для опытных дачников стартует уже в феврале. Посадив рассаду именно в это время, можно ускорить созревание урожая теплолюбивых овощей и ягод. Однако такой ранний старт подходит далеко не каждому виду растений и требует грамотного подхода.

Что важно знать о посеве в феврале

При посадке в феврале важно помнить, что период роста рассады увеличивается по срокам. Это позволяет растениям вырасти максимально ко времени перемещения в открытый грунт. Такие предствители будут отличаться повышенной продуктивностью. Тем не менее, нельзя забывать контролировать свет, температуру и уровень влажности. Иначе ростки вытянутся и ослабнут.

Оптимальные срок посева клубники и ягод

Оптимальные сроки посадки клубники зависят от географического положения региона. На юге страны посадку начинают в конце февраля-начале марта, тогда как в центральных областях предпочтительнее дождаться конца апреля-мая, когда воздух прогреется до стабильных +8...+10°C.

Важно отметить, что даже высаживая клубнику поздно, к примеру, в мае, реально собрать достойный урожай, выбирая ремонтантные сорта, независимо от типа рассады (с оголенными корнями или выращенной в кассетах).

Лунный календарь посева клубники

По рекомендациям Лунного календаря, наиболее удачные дни для посевов клубники в феврале 2026 года приходятся на 26-е, 27-е и 28-е числа месяца, пишет эксперт портала "Оазис в доме".

Однако важно понимать, что использование его для планирования посевных работ - лишь ориентир. Куда эффективнее учитывать реальную погоду и природные условия конкретного региона.

Ранее портал "Городовой" рассказал про благоприятные даты для посева томатов в феврале 2026 года.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
